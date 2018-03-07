Mermerlerin gücü adına FORTE DEI MARMI

Bir Pazar günü bisikletim Lui’ye atlayıp (evet ismi Lui) Viareggio’dan pedala bastım. 45 dakika boyunca Toskana’nın uzun ve dümdüz kıyı şeridinde keyifle ıslanarak pedal çevirirken (malum o bölge sonbaharda biraz yağmurludur) kendimi marka dükkânlarla sarılmış, şıkır şıkır sokaklarda buldum! Meğer Forte Dei Marmi’ye gelmişim.

Forte Dei Marmi, ismini mermerden almış bir kent. Ne demek bu? “Marmo” İtalyanca’da mermer demek. Forte Dei Marmi de “mermerlerin gücü” anlamına gelir çünkü bu bölge, dünyaca tanınan ve değerli beyaz bir mermer olan Carrara mermerinin çıktığı noktadır.

İtalyanlar bilir, hatta Milano gibi büyük şehirlerde biraz da hali vakti yerinde İtalyan sohbetlerinde duyarsınız Forte Dei Marmi’ye yerleşenleri ya da yazlarını orada geçirenleri. Eh çünkü Forte Dei Marmi, Toskana kıyılarında hiç tahmin etmediğiniz bir bölgede şıklığı ve lüks hayatıyla bir anda karşınızda beliriverir!

Benim yolum elbette yine bir süperyat nedeniyle Toskana bölgesine düştü. Yat sektörünün içinde olan herkesin de çok iyi bildiği gibi Benetti, Codecasa, Perini Navi, SanLorenzo, Rossinavi gibi bilinen İtalyan markası yatların yapımı ya da bakımı için uğradıkları önemli şehirlerden biridir Viareggio. 9 bin kişiye doğrudan, 15 bin kişiye dolaylı olarak istihdam sağlayan bu büyük tersane şehri, ekonomiye yıllık 2,2 milyar Dolar katkı sağlar. Bizler de yat sektörünün bu istihdam pastasından pay alan parçaları olarak, İtalya’nın upuzun sahillere sahip bu kentinde mutlaka yılda birkaç ay geçiririz. İngilizcede teknelere “she” denmesinden dolayı ben bu süperyatları hep süslü kızlara benzetirim ve tersanede geçirdikleri bakım onarım zamanlarını da ‘kuaföre gitmek’ olarak tanımlarım ya, işte bu yıl yine Atlantik Okyanusu’nu geçtiğim 55 metre süperyat, Viareggio Codecasa Tersanesi’nde ‘kuaför’ hizmetlerini alırken, ben de chef’leri olarak Toskana bölgesini arşınladım.

Denizlerde olmadığım zamanlarda İtalya’da yaşıyorum zaten, bilenler bilir. Benim için yarı memleket olan İtalya’nın, gastronomiyle ilgilenenler için mutfağı ve yemyeşil vadileri ile herkesin dilinde pelesenk olmuş ünlü bölgelerinden biridir Toskana. Ancak turistik takılanlar, en popüler şehirlerden Floransa ve yamuk yumuk kulesiyle meşhur Pisa’dan pek öteye gitmez. Oysa Toskana bölgesinde inanılmaz uzun ve güzel kıyılar vardır. Forte Dei Marmi, bu kıyıların ortasında lüks bir duraktır. Geniş bir plaj, ayaklarınızı beyaz kumlara değdirerek en taze deniz ürünlerini kaliteli şaraplar eşliğinde yiyebileceğiniz şık balık restoranları, kentin küçük sokaklarında ise bir defilede salınan mankenler gibi yan yana sıralanmış dünyaca ünlü markalar Louis Vuitton, Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, Monchler, Scervino, Cavalli, Gucci, Rolex mağazaları yüzünden, çevredeki salaş ama turistik İtalyan kasabalarıyla alakası olmayan, lüks bir manzara sunarak sizi şaşırtan bir kenttir Forte Dei Marmi. Pazar sabahları ise İtalya’nın en ayrıcalıklı “street market” yani açık pazarlarından biri, Guglielmo Marconi Meydanı’nda kurulur ve yukarıda saydığım markalar gibi özel tasarım kıyafetler, kaşmir ve derilerden oluşan koleksiyonları hiç tahmin etmediğiniz tezgâhlarda bulabilirsiniz.

Kentin popülerliği yeni değildir; 1800’lerin sonlarından beri aristokratlar, diplomatlar ve iş adamlarının tatil yeri olarak ün yapmaya başlamış. Şimdilerde ise halen İtalya’nın ünlü isimleri, futbol starları, politikacılar ve zengin iş adamlarının popüler tatil mekânıdır. 7 mil boyunca uzanan muhteşem bir sahili vardır ve herkesin yaptığı, bu sahilde sıralanmış mükemmel kalitede restoran ve beach club’lardan keyfine göre olanı seçmek ve tadını çıkarmaktır.

Benim orada bulunduğum tarihler sonbahara denk geldiği için artık beach’ler kapanmış, restoranların bazıları açıktı ama masalarını kumların üzerinden içeriye taşımıştı. Yine de çok lezzetli bir ahtapotlu linguini yiyerek beyaz şarabımı dünyanın en güzel gün batımlarından birine doğru yudumladım. ☸