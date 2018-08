150’nci sayı

Mart 2006’da “Denizler, tekneler ve gezginler hakkında her şey” sloganıyla yayın hayatına başladığımızdan bu yana tam on iki yıl, altı ay geride kaldı. On iki buçuk yıl boyunca her ay teknelerinize, evlerinize, ofislerinize misafir olup mavi hayallerinizi süsleyen birbirinden güzel tekneleri, eşsiz coğrafyalardan gezi rotalarını ve denizcilik kültürüne dair birçok bilgiyi ve yazıyı sizlerle buluşturduk.

150 sayı, 150 ay… Bir yayın için Türkiye şartlarında çok çok önemli ve uzun sayılabilecek bir süre… Ve ilk günden itibaren ülkenin en çok satan, en çok okura ulaşan ve haliyle en çok okunan tekne ve denizcilik kültürü dergisi… Bu başarının arkasında Türkiye’nin en güçlü dergi yayıncısı olan Doğan Burda Dergi Grubu’nun rolü elbette çok büyük. Dergimizin her ay sizlere ulaşmasında emeği geçen her bir departmandaki grup çalışanlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum.

1. sayıdan 150. sayıya, Yacht Türkiye’ye emeği geçen, kalem oynatan, fotoğraf çeken, fikir veren ve destek olan tüm dostlara da sonsuz teşekkürler.

Asıl teşekkürü ise bizi okumaya değer bulup ilk sayısından itibaren bir numaraya çıkaran okurlarımıza borçluyuz. Hep birlikte nice 150 sayılara…

Pruvanız neta, rüzgârınız kolayına olsun…

Keyifli okumlar…