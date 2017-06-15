Açık hava keyfi…

Yaza artık merhaba diyoruz. Sezon başı tekne seçimi yapmak isteyenlere sıcak yaz günlerine uygun güzel bir dosya hazırladık. 10 metre üzeri open motoryatları araştırdık ve açık havada denizin keyfini sürebileceğiniz 25 modeli bir araya getirdik. Ferah, havadar ve konforlu bu tekneler maviyle yeşilin buluştuğu güzel koylarda günübirlik geziler için de, hafta sonu konaklamalı kısa kaçamaklar için de, balıkçılık ve su sporları için de uygun! Her türlü beklentiye cevap verebilecek bu tekneleri her zaman olduğu gibi teknik ve konfor özellikleriyle birlikte dosyamızda bulabileceksiniz.

Bu ay kapağımızı süsleyen 50 metrelik Euphoria ise hem açık hem kapalı yaşam mahalleriyle gönlünüzü çelecek. Antalya’da Mayra Yachts tarafından inşa edilen megayat, Ken Freivokh imzasını taşıyor. Dünyaca ünlü tasarımcı, 2006’da yine Türkiye’de üretilen 88 metrelik efsane mega-yelkenli Maltese Falcon’un da yaratıcısıydı. İlk kez Yacht Türkiye’de göreceğiniz Euphoria da en az Maltese Falcon kadar iddialı…

Gezi sayfalarımız yine Türkiye kıyılarından Avrupa’ya, Pasifik’ten Atlantik’e uzanıyor… Küçük koylar yazarımız Ali Boratav; Karacasöğüt, Akbük, Çökertme, Okluk, Yedi Adalar seyriyle bu ay Gökova’ya açılıyor. Megayat şefi Deniz Kurt, Güney Fransa’nın şirin sahil kasabası Cassis’te. Şinasi Demir İngiliz Virjin Adaları’nı, Burcu Bostanoğlu ise vahşi doğasıyla ünlü, Hawaii’nin en yaşlı adası Molokai’yi keşfediyor…

Süha Umar, bundan 3 bin yıl önce Anadolu’dan kalkıp Doğu Akdeniz’e 50 yıl korku salan “Deniz Kavimleri”ni yazdı. Bu denizciler Hitit Krallığı’nın tarihten silinmesine neden olmuşlar. Mısır Krallığı da yıkılmaktan güçlükle kurtulsa da bir daha eski gücüne kavuşamamış. Pek çok ilginç olayın anlatıldığı bu yazıyı ilgiyle okuyacağınızdan eminim.

“Marinalar bu mevsim gelincik tarlası gibi” diyen yazarımız Tanıl Tuncel teknesini Türk bayrağına ilk geçirenlerdendi. Bu ayki yazısında da geçiş sürecinde kendi başından geçen bürokratik olayları kaleme aldı. Hâlâ Türk bayrağına geçmeyenler mutlaka okumalı.

Daha birçok konuyla Haziran sayımız yine dolu dolu oldu. Birbirinden ilginç yaşam hikâyelerinin anlatıldığı röportajlarımız, en yeni tekneler, Türkiye’nin her kıyısından yelken yarışları her ay olduğu gibi yine sizi bekliyor…

İyi bir yaz geçirmeniz dileğiyle…

Keyifli okumalar…