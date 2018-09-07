Avrupa’da “show” zamanı!

Avrupa’nın dört bir yanı Eylül ayı boyunca yat fuarlarına sahne olacak. Amsterdam, Cannes, Southampton, Cenova, Monako, La Rochelle kentleri birbiri ardına boat show’lara ev sahipliği yapacak. 2019 model tekneler, son teknoloji ekipmanlar, marin dünyasındaki yenilikler yat tutkunlarıyla buluşacak. Biz de Cannes ve Monako’da görmeniz gerektiğini düşündüğümüz 45 dünya prömiyerini bu ayki dosyamızda bir araya getirdik. Kapağımızı süsleyen, Ferretti Grup markalarından CRN Yachts’ın 50 metrelik yeni megayatı Latona da Monako’da ilk kez sergilenecek modeller arasında…

Fuarların üçü Fransa’da. Bu ay dergimizde Fransa’ya iki konuyla daha yelken açıyoruz. Birincisi Brigitte Bardot; küçük bir balıkçı kasabası olan St. Tropez’yi dolce vita’ya çevirip bugün jetset’in en çok ilgi gösterdiği yer haline getiren efsane aktrisin deniz, tekne ve St. Tropez tutkusu. Diğeri ise yazarımız Süha Umar’ın “Kitab-ı Bahriye’nin Dümen Suyunda” serisi için kaleme aldığı Fransız Rivierası yazısı. Yani Piri Reis’in gözünden 500 yıl önceki Cote d’Azur…

Sezon boyunca denizleri arşınlayan yazarlarımızın seyir defterlerindeki notlarını da ilgiyle okuyacaksınız. Ali Boratav gökyüzünden fotoğraflar ile bu kez Kekova’nın küçük mavi koylarını anlatıyor. Burcu Bostanoğlu Sri Lanka’dan Maldivler’e uzanıyor. Tanıl Tuncel, üç kuşak -oğlu ve torunuyla birlikte- çıktığı Avrupa’da SUP macerasında bu kez Hollanda kanallarında kürek çekiyor. “Dalgalı Sohbetler” köşesinin yazarı Emir Kunt’un yazısı “Meltemi”yi ise fonda Ege sularının en güzel adaları Schinoussa, Sifnos, Antiparos, Mykonos, Nisyros eşliğinde okuyacaksınız…

Tahmin edeceğiniz gibi hepsi bu kadar değil. Denizci röportajları, en yeni tekneler, deniz ve teknecilik dünyasından en son haberlerle dopdolu bir Eylül sayısı sizi bekliyor.

Keyifli okumalar…

Not: Eylül boyunca Avrupa’da fuarlar devam ederken Ekim başında da İstanbul fuarları başlayacak. Tuzla’da düzenlenecek Boat Show Eurasia deniz fuarının davetiyesini bu ay dergimizle birlikte tüm okurlarımıza hediye ediyoruz. Şimdiden iyi fuarlar…