Boat show kenti İSTANBUL

On yıldan fazla bir süredir Şubat ayında İstanbul’da -karada- yat fuarı organize ediliyor. Her yıl Eylül ya da Ekim aylarında ise denizde bir boat show daha yapılıyor. Son birkaç yıldır da Mayıs-Haziran aylarında stoktaki sıfır teknelerin ve ikinci el modellerin sergilendiği fuarlar düzenleniyor. Yani nereden baksak, İstanbul’da bir yıl içerisinde en az üç boat show görüyoruz. “Fuarlar bölünüp küçülüyor, ziyaretçiler nereye gideceklerini şaşırıyor” söylemlerini bir tarafa bırakacak olursak; ülkemizde halen gelişme aşamasında olan yatçılığın ne kadar hareketli olduğunu görebiliriz. Arz için bu kadar çaba sarf edilmesinin, talebin yüksekliğinden kaynaklanmadığını düşünmek abes olur. Elbette tüm katılımcıların tek bir yerde toplandığı, ülke dışını kapsayarak, yabancı ziyaretçilerin de akın ettiği, Asya ile Avrupa’nın birleştiği bu coğrafyanın en büyük etkinliğinin İstanbul’da organize edilmesi fena olmazdı. Ama o günlerin de çok uzakta olmadığını söyleyebilirim. Çünkü Türkiye daha denizci bir toplum olma yolunda ilerlemeye devam ediyor.

Bu Şubat ise bizi iki fuar birden bekliyor. Ayın 10’u ile 18’i arasında Yeşilköy’de CNR Avrasya Boat Show 13’üncü kez kapılarını açarken; 17-25 Şubat arasında da Tuzla Viaport Marina’da Boat Show Eurasia, ilk kez, hem karada hem denizde ziyaretçilerini bekliyor olacak. Her iki organizasyonu da titizlikle inceleyerek Türkiye’de ilk kez göreceğiniz tekneleri ve marin aksesuarları eksiksiz bir şekilde derledik.

Fuara özel olarak hazırladığımız Şubat sayımızın kapağını ise bir Türk megayatı süslüyor: İstanbul merkezli Bilgin Yachts’ın geçen sonbaharda suya indirdiği, dünya prömiyerini Eylül ayında Monaco Yacht Show’da yaptığı 48 metrelik Nerissa… Bu arada tersane, Türkiye’de bir Türk üreticinin elinden çıkan en büyük yat olacak 80 metrelik Bilgin 263 modelini de tamamlamak üzere.

Bir başka başarılı Türk tersanesi, Bodrumlu Ege Yat’ın kurucusu, sektörün duayeni Sinan Özer de bu ay “Mavi Tutku” sayfalarımızın konuğu. Onlarca tekne suya indiren, ödüllü yatlara imza atan Özer’in keyifli röportajını okurken yat üretiminin de nereden nereye geldiğini göreceksiniz.

25 yıldır denizle, yelkenliyle iç içe bir yaşam süren, Türkiye’nin en güzel ve en zarif kadınlarından Arzum Onan ile de “Sevgilim” isimli teknelerinde buluştuk. İçinizi ısıtacak bir deniz tutkusu söyleşisi “Mavi Portre” sayfalarımızda sizi bekliyor…

Yazarlarımızın seyir günlüklerini yayınlamaya bu sayımızda da devam ediyoruz. Talat Kırış İyon Denizi yolunda, Korint’i geçiyor. Burcu Bostanoğlu Filipinler’den Borneo’ya dümen tutuyor. Tanıl Tuncel’in “bavuldaki yatçılık” SUP günlükleri yazısının son bölümü de bu sayımızda…

Elbette hepsi bu kadar değil. En yeni tekneler, yelken yarışları, yat camiasından son haberler ve ilginç söyleşilerle dolu dolu bir fuar özel sayısı ile karşınızdayız…

Keyifli okumalar…