Baharın yüzünü gösterdiği, yaz aylarının sabırsızlıkla beklendiği günlere geldik. Tatil özlemiyle hayaller kuranlar için nisan sayımızın dosya konusunu 60 feet’lik motoryatlar olarak belirledik. En az üç kamaralı, geniş iç ve dış yaşam alanları sunan, yüksek beygir gücündeki motorlarıyla yüksek hızlara ulaşan, ev konforunu denize taşıyan 18-21 metre aralığında 20 motoryatı bir araya getirdik. Fiyatları yüksek olsa da sundukları konforla bunu hak ettiklerini sayfaları çevirdikçe siz de göreceksiniz.

Dergide 60 feet’in daha da üstünde bir yat var ki baktıkça bir kez daha bakma isteği uyandıran cinsten. Perini Navi’nin 70 metrelik yeni mega-yelkenlisi Sybaris. İtalyan firma daha önce de İstanbul Tuzla’daki Yıldız Tersanesi’nde 88 metrelik efsane mega-yelkenli Maltese Falcon’u inşa etmişti. Sybaris de en az Maltese Falcon kadar övgüyü hak ediyor.

Gönlünüz biraz daha küçük-orta boy teknelerde ise o zaman test sayfalarımıza bir göz atın. Avrupa’da yılın yatı ödülünü alan 15 metrelik Absolute 50 Fly’ı Tuzla’da test ettik ve en ince ayrıntısına kadar mercek altına aldık.

Gezi sayfalarımız da her zaman olduğu gibi rengârenk. Pasifik’te Hawaii’inin Maui Adası’ndan, Atlantik’te St. Martin ve St. Barths adalarına kadar içiniz açacak fotoğraflar eşliğinde bir tura çıkacaksınız.

BAYRAK VE VERGİ!

Türk bayrağına geçiş ile ilgili çok sayıda soru alıyoruz. Konuyla ilgili bir sonraki sayımızda yayımlanacak detaylı bir haber hazırlıyoruz. Uygulama yeni başladığı için kafalar biraz karışık. Bürokrasinin olduğu her işte, hele de uygulamanın daha başlangıcında bunun yaşanması gayet anlaşılır ve normal. Benim en çok takıldığım ve anlamadığım ise yüzde 1’lik KDV’yi bile vermemek için çeşitli argümanlar sunanlar. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek bir düzenlemeyle müthiş bir fırsat sunuluyor, bir zahmet o kadar da ödensin. Acentelerin işi fırsata çevirip muamele için yüksek ücretler istediğini de duyuyoruz. Bir diğer sorun da teknelere bedel biçilmesinde yaşanıyor. Bu arada vergi indiriminin sadece yabancı bayraktan Türk bayrağına geçişte uygulanacağını, sıfır tekneleri kapsamadığını söyleyenler de var. Vergi indiriminin sıfır tekneler için de geçerli olduğunu bir kez daha belirtmekte fayda var.

İyi bir nisan ve iyi bir bahar geçirmeniz dileğiyle…

Keyifli okumalar…

___________________

SERVET KAVASOĞLU

1961-2017

Seni asla unutmayacağız…

Dergiyi baskıya hazırladığımız Mart ayında, Doğan Burda Dergi Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Üretim Direktörümüz Servet Kavasoğlu’nun aramızdan zamansız ayrılışının üzüntüsünü yaşadık. Dergimizin ve onlarca diğer derginin sizlere ulaşmasında büyük emeği olan bu değerli ismi her zaman saygıyla anacağız ve gülen yüzünü hiçbir zaman unutmayacağız…