Denizlerde Türk etkisi

Yeni sezonun başlangıcına artık sayılı günler kaldı. Tekne hayali kuranlara, bir alternatifin de Türk üretimi tekneler olduğunu hatırlatmak istedik… Malum, özel yapım, süper ve megayat alanında iddialı ülkelerdeniz. Ancak seri üretimde de yabana atılamayacak markalarımızın olduğunu unutmayalım!

Bu ay hazırladığımız dosya için Türkiye’deki seri üreticilerin kapısını çalarak 5 metreden 32 metreye, toplam 15 modeli bir araya getirdik. Sayfaları çevirdikçe gezi yelkenlisinden yarışa, günübirlik tekneden lüks motoryata aradığınız her segmentte tekneyi görebileceksiniz.

Bilindiği üzere teknelere Türk bayrağı çekilebilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapıldı. Ulaştırma Bakanlığı bugüne kadar 1500’ün üzerinde yatın Türk bayrağına geçtiğini açıkladı. Ancak hâlâ akıllara takılan sorular olduğu için Türk sahipli yabancı bayraklı yatların Türk bayrağına geçişi sırasındaki işlemleri ve sıfır tekne alırken izlenmesi gereken prosedürü araştırdık. Bilmeniz gereken her şeyi haberimizde bulacaksınız.

Bu ay tekneler kadar röportajlarımız da birbirinden ilgi çekici. Gemi adamı olarak başladığı meslekte kendini sürekli geliştirerek kaptanlığa yükselen ve Piri Reis üzerine laf söyleyebilecek en yetkin isimlerden biri haline gelen efsane denizci Fatih Türküstün dergimize bir başka efsane denizci Tanıl Tuncel aracılığıyla nefis bir söyleşi verdi. Mutlaka okumalısınız! Hemen arkasından gelen sayfalarda -dergimizin Piri Reis uzmanı- Emekli Büyükelçi Süha Umar’ın “Piri Reis’i rahat bırakın” başlıklı yazısını da tebessümle okuyacağınıza eminim.

Gezi yazılarımız ise her zaman olduğu gibi okuyanı yine yedi denizlerde hayallere sürükleyecek… Burcu Bostanoğlu Pasifik seyrine Hawaii adalarında sürdürüyor. Bu kez Herman Melville’in “Moby Dick-Beyaz Balina” adlı efsane kitabını yazdığı Maui Adası’nın Lahaina limanından demir alıyor ve Lanai Adası’na yelken açıyor… Şinasi Demir, keşiflerine bu ay Amerikan Virjin Adaları’nda devam ediyor. Megayat şefi yazarımız Deniz Kurt ise 60 metrelik yelkenli tekne Perseus3 ile Karayipler’in en az bilinen adalarından St. Kitts ve Nevis’te…

Dergimizin sürekli takipçilerinin artık her ay yenisini sabırsızlıkla beklediği bir köşe var: Teknede yaşayanlar… Bu ayki konuklarımız ise asker kökenli mühendis Atilla Yüksel ile doktor Ayben Yüksel çifti. Atilla Yüksel teknedeki birçok şeyi kendisi yapıyor ve elinden neredeyse her iş geliyor. Bu durumu da çok güzel özetliyor: “Bence bilgi paha biçilmez bir şey ve öncelikle teknenizi tanıyor ve denizi biliyor olmanız lazım. Bilmiyorsanız da öğrenmeniz gerekli çünkü bilgiye ulaşmak artık çok kolay ve hayat bilince daha kolaylaşıyor. Bu karada da denizde de böyle. Aslında hayat çok basit ve bunu abartmaya gerek yok.”

Doğru söze ne denir! İyi bir mayıs geçirmeniz dileğiyle…

Keyifli okumalar…