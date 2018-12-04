Denizleri kim kirletiyor?

Amatör denizciler son üç yıldır Mavi Kart’ı tartışıyor. Geçen ay bir denizcinin, kesilen cezaya yaptığı itiraz karara bağlandı ve cezanın haksız olduğu ortaya çıktı. Bu dava Mavi Kart’ın geleceğini değiştirecek gibi görünüyor. Teknelerin atıklarını denize bırakmalarının önüne geçmek için ve muhakkak iyi niyetle getirilen sistem ne yazık ki hayatın akışına uymadı. Denizlerimiz kirleniyor evet, ama bu kirliliğin çok büyük kısmı, hatta yüzde 95’lerle ifade edilebilecek kısmı karasal kökenli. (Yeri gelmişken; son dönemde hepimizi isyan ettiren Okluk’ta denizi tekneler mi kirletiyor yoksa gördükçe içimizi acıtan, koca bir alana yapılan inşaatın atıkları mı? Üstene üstlük şimdi kamulaştırıldı ve artık hiçbirimiz Okluk’u da kapsayan Değirmenbükü’ne giremeyeceğiz!) Yapılaşmanın olmadığı koylar elbette tekne kaynaklı kirlenme tehdidi altında ancak görünen o ki Mavi Kart sisteminin bu haliyle konuyu çözmek mümkün olamayacak. Yaşanan son gelişmeleri yazarımız Ali Boratav yorumladı. “Küçük Koylar” sayfalarında detayları okuyabilirsiniz…

Yılın son sayısında bir anlamda 2018’in de özeti sayılabilecek bir dosya hazırladık. 11 aydır yeni tekneleri sayfalarımıza taşıyıp tanıttık. Bu sayıdaysa 2018’de ülkemizde en çok sipariş alan, en çok rağbet gören tekneleri bir araya getirdik… Kapağımızdaki güzeller güzeli yelkenli katamaran, Fransız Fountaine Pajot’nun 20 metrelik yeni amiral gemisi Alegria 67. Son yılların hızla yükselen trendi olan katamaran tasarımlarını takip edenler, gelinen son noktayı bu modelde görecekler… Megayat sayfalarımızda Hollandalı Heesen Yachts’ın 26 knot hız yapan 51 metrelik Irisha’sı yer alıyor… Sevgili Teknem bölümün konuğuysa 1968’de, efsane tekne ustası Athar Beşpınar’ın bir başka efsane isim Fahir Çelikbaş için yaptığı ketch armalı Karya… Tanıl Tuncel kendisi gibi macera tutkunu, üç okyanusu kürekleyen Erden Eruç ile çok enteresan bir röportaj yaptı… Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu S/Y Storm Bird’ün Kızıldeniz seyrini yazdı… Amiral Cem Gürdeniz, vefatının ardından üçüncü kez doğum gününde geçekleştirilen anma etkinliği sonrası Sadun Boro’yu kaleme aldı…

Ve daha birçok konuyla dolu Aralık sayımızla 2018’e veda ediyoruz. Gelecek yılın daha güzel olması dileğiyle…

Keyifli okumlar…