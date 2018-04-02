Fırsat tekneleri sizi bekliyor!

Baharın yüzünü gösterdiği günler geldi. Maviye kavuşacağımız anlar da artık iyice yaklaştı. Biz de içinizi ısıtacak, deniz özleminizi giderecek bir nisan sayısı hazırladık. Bu sezonu kendi teknesinde geçirmek isteyenler için de hâlâ vakitlerinin olduğunu hatırlatan bir dosyamız var. Son yıllarda ABD ve Avrupa pazarında yaşanan talep artışına tersaneler yetişemez duruma geldi. Yeni modeller için neredeyse iki yıl sonrasına teslimat tarihi verenler var. Ama stoklarında tekne bulunduran firmalar da yok değil. Dünyaca ünlü markaların Türkiye distribütörlerini tek tek arayarak ellerinde bulunan tekneleri araştırdık. Birçoğu “hemen teslim” olan teknelerin hepsi kampanyalı. Kiminde yüzde 21’e varan fiyat indirimi, kiminde de donanım ve aksesuar hediyesi var. Yelkenliden motoryata, trawler’dan trimarana geniş bir yelpazede, her zevke uygun tam 20 tekneyi bir araya getirdik. Size ise gönlünüzdeki tekneyi seçmek kaldı…

Gezi yazılarımızı okuyunca sabırsızlıkla beklediğiniz sezonun bir an önce açılmasını dileyeceğinizi tahmin edebiliyorum. Süha Umar Piri Reis’in izinde Akdeniz seyrine devam ediyor. Bu ayki durağı: Barselona! Prof. Dr. Talat Kırış İyon Denizi macerasını Zakintos sonrası uğradığı Lefkas, İthaki ve Korfu adalarıyla noktalıyor. Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu Borneo’nun kuzey ucunda, Güney Çin Denizi seyrinde… Duayen denizcimiz Tanıl Tuncel ise yeni bir seriye başlıyor: “Denizde survival hikâyeleri”. Bu ay sayfalarına Ernest Shackleton’ın bundan 100 yıl önce kalkıştığı akıl almaz Antarktika macerasını taşıyor.

Kapağımızı çok güzel bir yelkenli, Bavaria C57 süslüyor. Alman markanın Türkiye’de bu yıl ilk kez Şubat ayındaki Boat Show Eurasia, Tuzla fuarında sergilediği 17 metrelik yeni nesil yelkenli, lüksü performans ile buluşturuyor.

Bu ayın en önemli günü şüphesiz, dünyada bir eşi daha olmayan Çocuk Bayramı (23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı). Çocuklarımızın mavi ile özgürleşip deniz ile güçleneceğine inanıyoruz. Ve onları denizle tanıştırmanın tam zamanı diyerek Türkiye genelinde eğitim veren yelken okullarını araştırdık. Haberimizde tarihlerden eğitmenlere, program içeriğinden ücretlere kadar her türlü bilgiyi bulabileceksiniz.

Tabii ki hepsi bu kadar değil! En yeni tekneler, yelken yarışları, marin dünyasından sıcak haberler ve birbirinden ilginç denizcilik söyleşileri sizi bekliyor.

Keyifli okumalar…