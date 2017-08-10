Gezi Sayısı

İTHAKA

İthaka’ya doğru yola çıktığın zaman,

dile ki uzun sürsün yolculuğun,

serüven dolu, bilgi dolu olsun.

Ne Lestrigonlardan kork,

ne Kikloplardan, ne de öfkeli Poseidon’dan.

Bunlardan hiçbiri çıkmaz karşına,

düşlerin yüceyse, gövdeni ve ruhunu

ince bir heyecan sarmışsa eğer.

…

Hiç aklından çıkarma İthaka’yı.

Oraya varmak senin başlıca yazgın.

ama yolculuğu tez bitirmeye de kalkma sakın.

Varsın yıllarca sürsün, daha iyi;

sonunda kocamış biri olarak demir at adana,

yol boyunca kazandığın bunca şeylerle zengin,

İthaka’nın sana zenginlik vermesini ummadan.

…

Sana bu güzel yolculuğu verdi İthaka.

O olmasa, yola hiç çıkmayacaktın.

…

(Konstantinos Kavafis)

Kavafis’in şiirinde dediği gibi İthaka olmasa yola hiç çıkmayacaktık belki de… Güney İyon Adaları seyahati öncesi özellikle İthaka’yı göreceğim için heyecanlıydım. Homeros’un eserlerinin kahramanı Odysseus’un vatanını gezerken Kavafis’i dinleyip yolculuğun uzun sürmesini diledim ancak sadece bir haftamız vardı. Bir hafta içinde İthaka dışında Kefalonya, Lefkada, Meganisi ve Zakintos’u da gördük. Güney İyon Denizi gezi notlarını “Seyahat” sayfalarında bulabilirsiniz…

“Küçük Koylar” yazarımız Ali Boratav “zamanın durduğu harika bir Ege adası” diye tanımladığı Halki’yi yazdı…

Hakan Aygün “Yakın Rota” sayfalarına “Knidos’un dibinde olmasına rağmen limanlarının pilot kitaplarda önerilmemesi yüzünden popüler olmayınca, saklı cennet kalmış” dediği volkanik ada Nisyros’u taşıdı.

“Macera” ismini verdiğimiz köşesinde bol aksiyonlu seyahatlerini kaleme alan Prof. Dr. Talat Kırış bu kez “sükûneti” tercih etti ve huzuru bulduğu Kalimnos Adası’nın Emborios Koyu’nu anlattı…

“Kikladlar ve Argosaronikler’de görmediğimiz adaları tamamlayalım, aman eksik bir şey kalmasın” diyen “Dalgalı Sohbetler” köşesinin yazarı Emir Kunt, aslında seyahat yazısı yazmaz ancak bu ay öyle adalara gitti ki biz onu da gezi sayfalarımızın peşi sıra koyduk: İos, Sikinos, Folegandros, Milos, Spetses, Hydra ve Poros…

“Uzak Rota” sayfalarında bir süredir Pasifik’te, Hawaii Adaları’nı anlatan Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu bu ay “cennet bahçesi” dediği, arşipelin son adası Kauai’de…

Tanıl Tuncel geçen sayıda “Atlantik’i nasıl geçelim?” sorusunu doğudan-batıya geçiş tavsiyeleriyle cevaplamıştı. Duayen denizci “Denizin Çağrısı” sayfalarında bu ay Atlantik önerilerine batıdan-doğuya geçiş ile devam ediyor ve Karayipler’i anlatıyor…

Elbette dergimiz sadece gezi yazılarından oluşmuyor. Güzel bir yelkenli tekne dosyası, Sanlorenzo’nun 52 metrelik megayatı, Turquoise Yachts’ın 47 metrelik Razan’ı, Sunseeker’ın en yeni teknelerinden 68 Sport Yacht’ı ile birlikte en yeni tekneler, yelken yarışları, marin dünyasındaki son gelişmeler ve birbirinden ilginç röportajlarla ağustos sayımız yine dopdolu…

İyi bir tatil geçirmeniz dileğiyle…

Keyifli okumalar…