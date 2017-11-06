Her mevsimin teknesi: TRAWLER…

Kasım sayımızla birlikte kışı selamlıyoruz. Biz de kışa uygun bir dosya hazırlama fikri ile yola çıkarak trawler’lar konusunda karar kıldık. Son dönemin yükselen trendi olan bu tekneler aslında sadece kışın kullanılmıyor. Güvenli ve stabil gövde yapıları, hacimli iç-dış yaşam mahalleri ve en önemlisi de sağladıkları yakıt tasarrufuyla her mevsim kullanıma uygun trawler’lar uzun seyirler için de iyi bir yol arkadaşı. Bu denizci teknelerin en yenilerini araştırdığımız teknik özelliklerinden konfor detaylarına kadar her şeyi bulup, karşılaştırma yapabileceğiniz dosyamızda, tam 15 modeli bir araya getirdik. Hayal kurmaksa size kaldı…

Kapağımızı süsleyen iç açıcı güverte detayı, Fransız Jeanneau’nun 2018 model yelkenlisi Sun Odyssey 440’tan. Dünya prömiyeri Eylül’de Cannes Yachting Festival’de yapıldıktan sonra Türkiye lansmanı Ekim başında Tuzla’daki Boat Show Eurasia’da gerçekleştirilen tekne ile fuarın ardından sıcağı sıcağına test seyrine çıktık. Avrupa’da Yılın Yatı Adayı da olan bu güzel yelkenliyle ilgili detayları test yazımızda bulabilirsiniz…

Gezi yazılarımız da soğuk günlerde kurulacak hayallere yardımcı olacak.Hakan Aygün, Ekim boyunca gezdiği koyları “Gökova’da sarı yaz” başlığıyla yazdı. Tanıl Tuncel, Ege’nin en tepesine yaptığı seyir ile Halkidiki ve Thassos’u anlattı. İyon Adaları yolundaki Prof. Dr. Talat Kırış Paros, Siros ve Kythnos’ta mola verdi. Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye’si ile geçen ay Sardinya’yı karış karış anlatan Süha Umar bu kez Korsika’da. Okyanusya serüveni devam eden Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu ise Pohnpei Adası’nda…

Bir başka hayal ve ilham kaynağı konumuz da “Teknede Yaşam” sayfalarımıza konuk olan Selin Özgül ve Tamer Yılmaz çifti… Enteresan bir tasarıma sahip 12 metrelik trimanlarıyla dünyayı geziyorlar. Bize verdikleri röportajdaki en güzel mesajları “Biz dünya turunda değil, dünya gezisindeyiz” cümlesinde gizli. Şu an Guatemala’da kasırga mevsiminin geçmesini bekliyorlar. Oradan Honduras’a ve Küba’nın turistik olmayan sahillerine yol alacaklar. Pruvaları neta, rüzgârları kolaylarına olsun…

Hayalsiz kalmadığınız güzel bir kış diliyorum…

Keyifli okumalar…