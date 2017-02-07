İstanbul’da fuar zamanı

Şubat, İstanbullular için beyaz günleri akla getirir. Her ne kadar bu sene Ocak ayında kara doysak da şehrin asıl kışı Şubat’ta yaşanır. Biz denizciler için de boat show zamanıdır Şubat. Kara bürünen İstanbul’da Yeşilköy’deki fuar alanına ulaşma telaşını yaşarız her sene. Bu tatlı koşuşturma, bu sene de 11-19 Şubat’ta…

11’incisi düzenlenecek olan CNR Avrasya Boat Show; 100’lerce tekne, ekipman ve donanımı denizseverler için bir araya getirecek. Soğuk kış günlerinde yaz sezonunun hayalini kurduracak, planlarını yaptıracak…

Boat show’a gitmeden önce hazırladığımız “fuar özel” dosyasını mutlaka okuyun. Türkiye tanıtımı ilk kez yapılacak tam 33 tekneyi araştırdık; teknik ve konfor özellikleri, satış fiyatı ve hangi salonda sergileneceği bilgisiyle derledik.

Fuar öncesi sektörü hareketlendirip heyecanlandıracak bir son dakika gelişmesi de yaşandı. Türkiye’de denizciliğin önündeki en önemli sorunlardan birisi olarak görülen “Bayrak sorunu” ile ilgili çok önemli kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçti. Konuyla ilgili haberimizde okuyacaksınız; bağlama kütüğü harcından vergi muafiyetine birçok kolaylık getiriliyor.

Kanun, sularımızdaki Türk sahipli yabancı bayraklı teknelerin Türk bayrağına geçişini kolaylaştıracağı gibi yeni tekne alıcılarını da teşvik edecek. Tekne sayısının artışı sektörü daha da büyütecek ama gerekli önlemlerle ülkemizi tekne çöplüğüne çevirmemek de bir o kadar önem taşıyor. Bu arada Türk üreticileri de koruyacak tedbirlerin alınması gerekebilir. Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanıp (dergimiz baskıya giderken henüz yayımlanmamıştı) kararname ve yönetmelikleri çıkınca tüm bunları daha net değerlendirebileceğiz.

Söz, Türk üreticiye gelmişken bu ay dergimizde -birisi kapağımızı süsleyen- iki müthiş Türk yapımı tekne var: Yelkenlileriyle tanıdığımız Sirena Marine’in 21 metrelik yeni nesil trawler tarzı ilk motoryatı Sirena 64 ve ünlü tasarımcımız ve üreticimiz Rıza Tansu’nun 39 metrelik yatı Sexy Fish… Her ikisi de dünya standartlarının ötesindeki bu teknelerin arkasındaki tasarım ve üretim ekiplerini kutluyorum.

Birbirinden ilgi çekici konularla dolu “boat show özel” sayımızda okuyacak daha çok şey bulacaksınız…

Keyifli bir Şubat geçirmeniz dileğiyle…

İyi fuarlar…