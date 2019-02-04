İstanbul’da iki boat show

Bu ay İstanbul’un iki yakasında iki ayrı yat fuarı düzenleniyor. Önce 16’sı ile 25’i arasında Tuzla’da, ardından 23 Şubat ile 3 Mart arası Yeşilköy’de yat tutkunları boat show’larda ağırlanacak. Her iki fuarın öne çıkan modellerini belirledik ve büyük kısmı Türkiye’de ilk kez gösterilecek olan 30’unu bir araya getirdik. Alışveriş sayfalarımızı da bu ay boat show’larda sergilenecek marin aksesuar ve donanımlarla hazırladık. Geçen ay düzenlenen yat dünyasının en önemli fuarlarının başında gelen Almanya’daki Boot Düsseldorf’u da mercek altına aldık. Bu sene 50’ncisi düzenlenen organizasyonun ardından en yeni uzun yol yelkenlilerini ve Avrupa’da yılın yatı seçilen yelkenli ve motoryatları inceledik. Hollandalı lüks yat imalatçısı Amels’in, bu ay Miami Yacht Show’da sergileyeceği Amels 180 model megayatı 55 metrelik Kamalaya’yı da kapağımıza taşıdık. Macera tutkunu sahibi ve mürettebatı ile en son Kuzey Kutbu’na seyahat eden yatın bu seyri, enfes fotoğraflar eşliğinde sayfalarımızı süsledi. Yunan megayat üreticisi Golden Yachts’ın bugüne kadar ürettiği en büyük yat olan 85 metrelik O’ptasia ile İsveçli Sweden Yacht’ın geçmişte sadece dört adet ürettiği 1997 yapımı 21 metrelik yelkenlisi de en az kapak kızı teknesi kadar göz alıcı…

Seyir sayfalarımızla başka coğrafyalara yelken açmaya devam ediyoruz. Hakan Aygün, “Kaptanlar”ın kurduğu şehir Vancouver’ı, Kitab-ı Bahriye kılavuzluğunda keşiflere devam eden Süha Umar Kotor kıyılarını, Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu S/Y Storm Bird’ün Kızıldeniz macerasını yazdı. Seyahat yazılarına alışkın olduğumuz Tanıl Tuncel bu kez kendisine en çok sorulan konu üzerine kalem oynattı ve “Sailing Mate” başlıklı bir yazı hazırladı. “Teknede çift olma”yı anlatan bu yazıyı herkesin okuması şart.

Bu sayıda çok değerli bir isim daha katıldı aramıza: Mehmet Bezdan. Bundan böyle her ay sualtı arkeolojisi üzerine yazılarıyla sizlerle buluşacak. İlk yazısı ülkemizde temelleri atılan bu bilim dalının nasıl başladığı üzerine… İlgiyle okuyacağınıza eminim.

Her zaman olduğu gibi en yeni tekneler, marin dünyasından en son haberler, deniz söyleşileri ile dolu bir sayı sizi bekliyor…

Keyifli okumalar…