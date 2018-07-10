Milyon dolarlık şişme botlar

Her teknenin küçük de olsa bir servis botu vardır. Tender olarak kullanılan bu şişme botların boyutları da teknesine göre değişir. Ancak son beş on yılda bu botlar kendi başlarına bir segment oldu ve çok ilginç modeller görmeye başladık. Artık fiyatları milyon dolarları, boyları 20 metreleri, motor güçleri 2 bin beygirleri, süratleri 70 knot’ları aşan botlar üretiliyor. Bot diyoruz ama tabanları motoryattan farksız, alüminyum ya da fiber. Bu yüzden de isimleri RIB (rigid inflatable boat) yani sert tabanlı şişme bot. Ve elbette çoğu artık yardımcı olmaktan ziyade kendi başına bir tekne! Bu ay 6-19 metre aralığında tam 16 RIB’i bir araya getirdik. En pahalısı 1 milyon 350 bin Euro!

Kapağımızdaki explorer ise “made in Turkey” damgasından da anlaşılacağı üzere Türk üretimi. Açık alanlarıyla Akdenizli duruşunu koruyan 26 metrelik uzun yol kâşifi, Numarine tarafından inşa edildi. Eylül ayında Cannes’da dünya prömiyeri yapılacak tekneyi yola çıkmadan önce yakaladık ve tüm detaylarıyla sayfalarımıza taşıdık…

Megayat bölümümüzün bu sayıdaki konuğu, kıç güvertesindeki 10 metrelik yüzme havuzuyla dikkat çeken, İtalyan Benetti Yachts’ın 67 metrelik Seasense’i…

Bu kadar lüks ve yeni teknenin içerisinde sizi bir de klasik bekliyor. Hikâyesi Almanya’dan Kalamış’a uzanan 114 yıllık kotra Levent… Şimdiki sahibi Levent Özgen’den dinlediğimiz anılarsa Türk amatör denizciliğinin tarihçesi gibi…

Gezi sayfalarımız her zaman olduğu gibi bu ay da denize çağırıyor… Ali Boratav mini bir Dalmaçya rehberi kaleme aldı. Süha Umar, Piri Reis’in izini bu kez İtalya’nın Pisa, Piombino ve Monte Argentario kentlerinde sürüyor. Burcu Bostanoğlu Güney Çin Denizi’nden Andaman Denizi’ne, Langkawi’ye yol alıyor. Megayat şefi Deniz Kurt Güney Fransa’da megayatların uğrak şehri Antibes’ten bildiriyor. Tanıl Tuncel bu kez denizde değil. Orta Avrupa’nın göllerinde, nehirlerinde ve kanallarında SUP macerasını sürdürüyor…

Elbette tüm bunlar içerideki konuların sadece birkaçı… En yeni tekneler, yelken yarışları, denizcilik söyleşileri ve marin dünyasından sıcak haberlerle sıcacık bir temmuz sayısı sizi bekliyor…

Keyifli okumalar…