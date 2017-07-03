Sezon yenilikleri

Yaz gelmeden teknelerin bakımı yapılır, donanımları yenilenir, eksikleri giderilir ve uzun kış günleri boyunca hayali kurulan, detayları planlanan seyirler için ince ince çizilen rotalara dümen tutulur… Ne güzel ki o günlere geldik artık. Hepinize şimdiden iyi deniz tatilleri diliyorum…

Geçen sayıda “Gökova’da değişim rüzgârları” başlıklı yazısında Karacasöğüt, Akbük, Çökertme, Okluk, Yedi Adalar seyriyle Gökova koylarındaki değişimi ve yenilikleri anlatan Ali Boratav bu ay da Göcek’i kaleme aldı… Tüm yat mola noktalarının baştan aşağı yenilendiğini anlatan Boratav’ın yazısını okumadan yola çıkmayın. Bu arada yazarımız restoran ve iskelelerde yapılan restorasyonların özellikle kadın denizcilerin büyük beğenisini toplayacağına emin…

Kapağımızı süsleyen “balkonlu katamaran” Lagoon Seventy 7’ın davetkâr fotoğrafı da denize, tatile, maviye çağırıyor. Katamaran pazarı her geçen gün genişlerken Fransız üretici, 23 metrelik bu dev yelkenlisiyle çıtayı hayli yükseklere taşımış görünüyor.

Test sayfalarımızda, kapağın aksine, küçük bir tekneyi konuk ediyoruz: Sea Ray 280 SLX… Su sporları ve gezi teknesi karışımı, bowrider tipi 8,69 metrelik tekne, lüks donanımıyla öne çıkıyor ve 15 kişiye konforlu bir oturma alanı sunuyor. Bu ayki dosya konumuz da test teknemizin de içinde olduğu bowrider sınıfı tekneler oldu. Kayak ve wakeboard çekebilen, hem başında hem kıçında havuzluğu olan, tamamen eğlence için tasarlanan tam 15 bowrider motoryatı mercek altına aldık.

Deniz dolu söyleşilerimizi yine soluksuz okuyacaksınız. Yelkenli teknesine konuk olduğumuz, usta oyuncu Mahir Günşıray… Denizden bir türlü kopamayan ünlü tekstilci Mustafa Yemeniciler… Ralli parkurlarından denizlere uzanan bir hayat ve evini trawler teknesine taşıyan Şükrü Okçu… 20 yılı aşkın süredir Göcek’te yaşayan 72 yaşındaki Hollandalı yelkenci Leo Kolff… Birbirinden ilginç öykülerle bezeli bu röportajlardan ilham alınacak çok şey var…

Emekli General Şinasi Demir, bir Türk teknesi ile ARC Europe 2017 organizasyonuna katılmıştı. Atlantik’i batıdan doğuya geçecekti. 6 Mayıs’ta başlayan ralliyi bir dizi talihsizlikler sonunda, ilk durak olan Bermuda’da sonlandırdı. Başından geçen ders niteliğinde olayları ise bu sayda kaleme aldı. Bu tür geçişlerde hazırlık sürecinin ve ekibin ne kadar önemli olduğunu yazıyı okuyunca bir kez daha anlayacaksınız.

“Bir okyanusu ilk defa geçmenin heyecan verici olacağını biliyorum. Bu serüveniniz kendinize güvenerek yaparsanız çok daha zengin olabilir. Baştan söyleyeyim, denizde her şeyin bir bedeli vardır. Kendi başına macera aramanın da bedeli, zorluğu vardır. Mükâfatı da…” Bu alıntı Tanıl Tuncel’in “Atlantik Tavsiyeleri -1” başlıklı yazısından. Duayen denizcimiz bu sayıda “Büyük Havuz” dediği Atlantik için ralliler dışında, alternatif rota önerileri veriyor. Elbette kendi deneyimlerinden anekdotlar ile…

Herkesin hayallerine kavuşması dileğiyle…

Keyifli okumalar…