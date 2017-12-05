Şimdi YELKEN zamanı…

Türkiye’de amatör denizciliğin gelişimine katkısı olan

unsurlardan birisidir yelken yarışları. Yelken kurslarında eğitim alanlar, bir ekibe dahil olup yat yarışçılığına adım atanlar her geçen gün artıyor. Çalışanlarının ekip ruhu edinmesini isteyen kurumsal firmalar kendi takımlarını kuruyor, kendi markalarıyla parkurlardaki yerini alıyorlar. Kimi firmalarsa profesyonel ekiplerle, ciddi yarışları takip edip bu işe profesyonelce vakit ayırıyor. İstanbul, Bursa, İzmir, Bodrum, Marmaris ve Göcek gibi merkezlerde yıla yayılmış bir program dahilinde sürekli yelkenli yat yarışları düzenleniyor. Geçen ay Marmaris ve Göcek’teki yarışlarda katılım göz doldurdu. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası’nın 28’inci yılında; 13 ülkeden 114 tekne ve yaklaşık 1000 sporcu mücadele ederken, Göcek Yarış Haftası-10 Kasım Atatürk Kupası; 15’inci yılında rekor katılımla tamamlandı. Göcek’te bu sene 12 ülkeden 71 tekne ve 495 sporcu yelken bastı. Giderek artan bu trendi göz önünde tutarak biz de bir yelkenli yat dosyası hazırladık. Kendi başına ya da ekibiyle birlikte yarış teknesi edinmek isteyenler için Türkiye’de satışta olan yerli ve yabancı performans yelkenlilerini araştırdık ve en yeni 15’ini bir araya getirdik.

Bu ay kapağımızı yine yüzde 100 Türk üretimi bir yat süslüyor: Antalya Serbest Bölgesi’ndeki tesislerinde 40 metre üzeri kompozit yatlar inşa eden başarılı Türk tersane CMB Yachts’ın, 47 metrelik yeni güzeli Liquid Sky… Dünyaca ünlü, ödüllü tasarımcı Espen Oeino imzalı megayat bu sonbaharda Amerikalı sahibine teslim edildi. Şubat ayında Miami Yacht Show’da dünya prömiyeri yapılıp ardından Mart ayında Palm Beach Boat Show’da sergilenecek ve bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıracak.

Aralık sayısının gezi yazıları ise yine içinizi ısıtıp yeni ufuklar açacak… Prof. Dr. Talat Kırış İyon Denizi yolunda Yunan Adaları’na uğramaya devam ediyor. Önce Fowles’un Büyücü isimli romanıyla Spetses’i, ardından Leonard Cohen’in evini aradığı Hydra’yı geziyor… Süha Umar, Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye’si ile Batı Akdeniz’in incisi Mayorka Adası’na seyrediyor… Burcu Bostanoğlu ise Pasifik’te yoluna devam ediyor ve Doğu Karolinler’den Batı Karolinler’e yol alarak Pohnpei’den Palau’ya geçiyor…

Çiğdem Yurtsever’in kaleme aldığı Bodrumlu tirhandil ustası Mustafa Özkeskin ve Bodrum’un son tirhandili Hızır’ın hikâyesi ile Ruhat Ataözden’in yaptığı “doğuştan denizci Lale Atman” röportajını da mutlaka okumanızı öneriyorum…

Güzel bir Aralık geçirmeniz dileğiyle…

Keyifli okumalar…