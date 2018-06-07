Teraslı tekneler

Güneşin cömert davrandığı bizim gibi Akdeniz ülkelerinde tekneler de daha fazla dış yaşam mahalleriyle tasarlanıyor. Yaz boyunca teknenin en gözde mekânları da bu açık alanlar oluyor. Büyük yemek masalarının yer verildiği kıç güverteler, hidrolik yüzme platformları, hatta beach club’lar, ön güvertede çeşit çeşit tasarımlarla yaratılan oturma, dinlenme, güneşlenme alanları ve elbette en büyük keyfin yaşandığı en üst güvertedeki barbekülü, barlı, kimisi jakuzili flybridge’ler… Bu ay denizde teras keyfi yaşatan flybridge’li yatları araştırdık ve tüm detaylarıyla 15 motoryatı bir araya getirdik. Yeni fly tasarım trendlerini seçtiğimiz modellerde göreceksiniz.

Kapağımızda da yepyeni bir tasarım var: Sanlorenzo SX88. Planing modelleri de, yarı deplasman modelleri de, daha büyük boyutta süperyatları da bulunan İtalyan tersane, SX ile yepyeni bir sınıf yarattı. Hızlı deplasman olarak adlandırılan serinin ilk teknesini detaylı bir şekilde ele aldık.

Bu ay Alman üretici Bavaria’nın yeni serisinin en son teknesi olan C50’yi test ettik. Hem güzelliğiyle hem de denizciliğiyle dikkat çeken C50’nin detayları test sayfalarımızda…

Bir yelkenli de megayat bölümümüzde var. Tam 60 metre! Efsane Maltese Falcon’u inşa eden İtalyan Perini Navi’nin son güzeli Seven, alüminyum gövdesiyle göz dolduruyor, hayaller kurduruyor…

Gezgin yazarlarımızın seyir notlarında gene iyot kokusunu duyacaksınız. Ali Boratav Belceğiz Körfezi’nin güney kıyılarını yazdı. Süha Umar Kitab-ı Bahriye ile Marsilya seferinde. Burcu Bostanoğlu Güney Çin Denizi’nden Singapur Boğaz’ına yol alıyor.

Tanıl Tuncel, denizdeki survival hikâyelerini ekstrem bir macerayla sürdürüyor. Kütükten oyma yelkenliyle 10 bin mil yapıp Pasifik’i geçen Alberto Torroba’nın öyküsü akılları zorluyor.

Hepsi bu kadar değil! En yeni tekneler, yelkenli yat yarışları, deniz dolu söyleşiler ve marin dünyasından taze haberlerle dolu bir haziran sayısı sizi bekliyor.

Keyifli okumalar…