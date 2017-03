Yacht Türkiye 11 yaşında…

Mavinin, özgürlüğün, doğa tutkusunun, keşfetme duygusunun ve güzel düşlerin peşinden yola koyulalı 132 sayıyı, yani tam 11 yılı geride bıraktık… Şimdi okumakta olduğunuz 133. sayımız ile 12. yılımıza dümen tutuyoruz. Bugünlere erişmemizde emeği geçen herkesi kutluyorum. Bize bu eşsiz dergiyi hazırlama imkânı tanıyan yayın grubumuz Doğan Burda’ya ve her ay, hiç azalmayan bir tutkuyla bizleri takip eden siz değerli okurlarımıza ekibim adına teşekkür ediyorum. 11 yıldır Türkiye’de yatçılığın, deniz kültürünün ve daha da önemlisi amatör denizciliğin gelişmesi için heyecanımızı hiç kaybetmeden, her ay bu dergiyi titiz bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Bundan sonra da üzerine koyarak bu önemli görevi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu motivasyonumuzu ise sizlerin her ay giderek artan, cesaretlendirici güzel yorumlarınıza borçluyuz.

Yayın hayatımıza başladığımız 2006’dan bu yana ülkemizde denizcileşme adına hayli yol alındı. Bu sene başında ise yatçılığın en büyük sorunlarından olan vergi ve bağlama kütüğü harcı konusunda müthiş bir gelişme yaşandı. Sonucunda çoğu teknenin Türk bayrağı çekmesini sağlayacak yasal düzenleme yapıldı. Maalesef mevzuat henüz net bir şekilde açıklanmadığı için sizlere bu ay da detaylı bir haber veremedik ama KDV’nin yüzde 1, ÖTV’nin 0 ve her yıl ödenen Bağlama Kütüğü Harcı’nın da tamamen kaldırılmış olduğunu artık net bir şekilde biliyoruz. Bu arada bu düzenlemeyle zenginlere vergi indirimi yapılıyor algısı oluştuğunu da üzülerek duyuyoruz. Bir kez de buradan söylemekte fayda var: Her tekne milyon dolarlık değildir! Amatör denizciliğimiz de zenginlerin tekne almasıyla değil, herkesin tekneye erişebilmesiyle gelişecek! Umarım bayrak ve vergi sorunu gibi bağlama sorunu için de gerekli düzenlemeleri görürüz.

11. yaşımıza yakışır, dolu dolu bir sayı sizi bekliyor…

Keyifli okumalar…