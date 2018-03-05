Yacht Türkiye 12 yaşında…

Mart 2006’da “Denizler, tekneler ve gezginler hakkında her şey…” sloganıyla yayın hayatına başlayan dergimiz, geride bıraktığı 144 sayı ile 12 yılını tamamladı. Elinizde tuttuğunuz 145’inci sayısıyla da 13’üncü yılına yelken açıyor…

Her ay zengin içeriğiyle sizlerle buluşan ve ilk sayısından bugüne ülkenin en çok satan yat ve deniz kültürü dergisi unvanını taşıyan Yacht Türkiye, 13’üncü yayın yılına da bu gururu taşıyarak giriyor…

Dergimizin bunca yıldır pruvasının hep neta olmasını sağlayan, başta yayıncımız Doğan Burda Dergi Grubu’nu ve yöneticilerini, her sayıda özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımı ve birbirinden değerli yazarlarımızı tebrik ediyorum…

Gösterdiğiniz ilgi ile bu gururu bize yaşatan siz değerli okurlarımıza da Yacht Türkiye ekibi adına teşekkür ediyorum…

Yine beğeniyle okuyacağınıza emin olduğum güzel bir sayıyla karşınızdayız…

Keyifli okumalar…