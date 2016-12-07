Yat sektörü her yıl büyüyor!

Ülkemiz adına hatırlanacak güzel anıların maalesef çok fazla olmadığı bir yılı geride bırakıyoruz. Umarım yılla birlikte tüm bu olumsuz havayı da geride bırakır, 2017’de özlemini duyduğumuz günlere kavuşuruz.

Bu umutsuzluk ikliminde ilginç bir şekilde yatçılık gerek ABD’de gerekse Avrupa’da eski güzel günlerine dönüyor gibi görünüyor. Ülkemizde de durum çok farklı değil aslında. Artan tekne sayısı, fuarlar, marinalar, teknik servisler, endüstrinin diğer tüm yan sanayisiyle birlikte çok büyük bir ekonomiden bahseder duruma geldik. Her yıl neredeyse yüzde 20’ye yakın bir büyüme gözlemleniyor. Bir araya geldiğimiz sektör temsilcileri bu büyümenin süreceği kanaatinde. Özellikle yakın zamanda yapılacak düzenlemeyle getirilecek olan vergi indirimi ve Türk bayrağı yasasıyla daha büyük bir ivme yakalanacağı beklentisi hâkim.

Dünyada yatçılığın tekrar canlandığı 2016 yılı için biz de bir araştırma yaptık: Üretici, ithalatçı ve broker’lara ulaşarak bu yıl en çok tercih edilen modelleri bir araya getirdik. Yelkenliden motoryata, katamarandan RIB’e tam 40 tekne belirledik. Hem de her bir ayrı marka ve modelde.

Bu teknelerin tamamını Türkiye’de bulmak, fuarda gidip görmek ve hatta test seyrine çıkmak mümkün artık. Hemen herkesin ortak görüşü bayrak sorunun çözümün ardından ülkemizde tekneye erişimin daha da artacağı yönünde.

Türk yatçılığının elbette bayrak dışında birçok problemi var. Gelişmekte olan bir sektör için bunlar olağan da. Bu sorunlardan biri de Mavi Kart. Dünyada bir ilk olan uygulamanın amacı güzel olsa da pratikte çok büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Yazarımız Ali Boratav, Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) tarafından 1 Kasım 2016’da “Sadun Boro Rotasında Türk Amatör Denizciliğinin 21’inci Yüzyıl Vizyonu” başlıklı çalıştaydaki titiz Mavi Kart sunumunu bu ay siz okurlarımız için özetleyerek köşesine taşıdı. Boratav’ın, “Mavi Kart denizlerimizi ne kadar koruyor? Kıyılarımızda yeterli sıvı atık alım kapasitemiz var mı?” gibi sorulara cevap aradığı yazısında pratik bilgileri de bulacaksınız.

Diğer tüm konularımızın da en az Mavi Kart kadar ilginizi çekeceğini düşünüyorum. En yeni tekne modelleri, denizci etkinlikleri, yelken yarışları kısacası marin dünyasına ait her türlü haberi bulabileceğiniz dolu dolu bir içerikle karşınızdayız.

Keyifli okumalar…