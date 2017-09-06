Yeni sezonun tekneleri podyumda

Avrupa’nın denizde düzenlenen en büyük boat show’u olan Cannes Yachting Festival 12-17 Eylül’de kapılarını 40’ıncı kez açıyor. Sektörün nabzının tutulduğu fuarda bu sene 600’ün üzerinde tekne sergilenecek ve tam 107 modelin dünya prömiyeri yapılacak. Tamamı Türkiye’den sipariş edilip teslim alınabilecek markalar arasından 40 tanesini seçtik. Yelkenliden motoryata, katamarandan megayata, trawler’dan RIB’e her türlü modeli bulabileceğiniz fuar özel dosyamızda 2018’in trendlerini de göreceksiniz: Kullanışlı ve konforlu alanlar, aydınlık ve geniş mekânlar, yakıt tasarrufu sağlayan gövde formları…

Bu ay kapağımızı süsleyen Numarin 32XP de bu tasarım anlayışının bir ürünü. Hisarönü Koyları’nda test sürüşüne çıktığımız 32,50 metrelik explorer 50 metrelik bir megayatın hacmini sunuyor. 220 ton ağırlığa sahip olmasına karşın 9 knot’lık seyir hızında, iki motoru toplam 50 litre yakıt tüketiyor. Tasarımda bir trendden söz edeceksek “tasarruflu” kelimesini rahatlıkla söyleyebiliriz!

Geçen sayımızı “gezi özel” konseptinde hazırladık ve ay boyunca siz okurlarımızdan inanılmaz iltifatlar aldık. Her okuyanın iştahını kabartan, atlayıp tekneye o koy senin bu koy benim gezme isteği uyandıran tam bir gezi sayısı olmuştu. Son iki sayıdır yazılarından mahrum kaldığımız Büyükelçi (E) Süha Umar da gezi yazılarımızdan etkilenmiş ki bu ay okuyacağınız yazısında gezi sayımızdaki durakları adım adım irdelemiş. Ben okurken çok eğlendim, sizin de keyif alacağınıza eminim.

Gezi yazılarımız bu sayımızda da devam ediyor elbette. Duayen denizcimiz Tanıl Tuncel Samos-Sığacık-Sakız rotasında… Küçük koylar gurusu Ali Boratav gezmeye doyamadığımız koylara bu kez havadan bakıyor. Fotoğrafları drone ile çekilmiş Hisarönü Körfezi koylarında, favori demirleme noktalarını anlatıyor… Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu uzun süredir karış karış anlattığı Hawaii Adaları’ndan ayrılıyor ve Marshall Adaları’na demir atıyor. Bilindiği kadarıyla buraya giden ilk amatör Türk teknesi de onlarınki oldu.

Derginin renkli konularından bir diğeri de şüphesiz Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen röportajı. Benim de ilk kez bu röportajla birlikte öğrendiğim inanılmaz bir yaşam öyküsü ve denizle dolu bir dünya anı… Denizci, dalgıç, kâşif, şampiyon…

Hepsi bu kadar değil tabii! En yeni tekneler, yelken yarışları ve marin dünyasından en son haberlerle yine elinizden düşürmeyeceğiniz dolu dolu bir sayı sizi bekliyor.

İyi bir eylül geçirmeniz dileğiyle…

Keyifli okumalar…