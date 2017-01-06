Yeni yıl, yeni hayaller…

Yeni yılın ilk sayısını, gelecek güzel günleri ümit ederek hazırladık. Konu tekneler, fon da alabildiğine mavi olunca umut etmek ve hayal kurmak da zor olmuyor.

Sayfaları çevirdikçe; yeni tekneleri, keşfedilecek coğrafyaları, birbirinden ilginç yaşamları görüp siz de kolayca hayallere dalabilirsiniz.

Her mevsimde, her denizde kullanılabilecek birbirinden güzel 12 center cokpit yelkenliyi incelerken…

Tamamen Türkiye’de üretilen, tasarımcıları da Türk olan, biri 32 diğer 45 metrelik iki yatı görünce…

Bodrum’da bir teknede yaşayan müzisyen çift, Yasemin ve Çetin Akıncı’nın ilham veren hayatını okuyunca…

Kanada’dan yola çıkıp şu an Malezya’ya varan, üç yıldır denizleri, okyanusları aşan Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu’nun seyir defterine bakınca…

Ömrünü denizlerde geçirip dümen suyunda 10 binlerce deniz mili bırakan Tanıl Tuncel ile bir karavana atlayıp Amerika’da kanyon kanyon gezince…

Megayat şefi Deniz Kurt’un birbirinden leziz tarifler de paylaştığı sayfasında İtalya’nın Cinque Terre bölgesinde küçük bir kasabada kaybolunca…

Prof. Dr. Talat Kırış’ın her gün dikkatlice takip edip derlediği dünyanın en zorlu yelken yarışı olan Vendée Globe macerasına dalınca…

Amiral Cem Gürdeniz’in deniz ve müzik üzerine kaleme aldığı yazıyı okuyup; rüzgâr, deniz ve doğanın sesini müzikle birleştirerek bir teknede yol aldığınızı düşününce…

Hayallere yelken açacaksınız…

Umudunuzun bol, hayallerinizin eksik olmadığı güzel bir yıl geçirmeniz dileğiyle…

Keyifli okumalar…