British Columbia, Kaptanlar şehri VANCOUVER

Jack London’ın “Vahşete Çağrı” romanında anlattığı toprakların Pasifik’le buluştuğu sahillerdeyiz. Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri sıralamasında ön sıralarda yer alan Vancouver, adını vahşi doğanın çağrısını dinleyip, Kuzeybatı Amerika sahillerinin haritasını çizen Kaptan Vancouver’dan almış.

Deniz kıyısı yerli kabilelerinden kalma totemleri; yumurtalarını bırakmak için yıllarca süren okyanus turundan inanılmaz bir içgüdüyle üredikleri sulara dönen lezzetli somonları ve onları akıntıya karşı yüzerken avlamayı bekleyen ayıları; asırlardır kano, yelken direği ve totem yapımında kullanılan ağaçlara ev sahipliği yapan ormanları ile dünyanın en güzel ve vahşi yaşam alanlarından birini sunan British Columbia’nın gözde kenti Vancouver’da tüm araç plakalarında “Beautiful British Columbia” yazması bile ayrı bir güzellik. Adını bir kaptanın soyadından alan şehrin kaderini de üç kaptan belirlemiş zaten: İngiliz Kraliyet Donanması Kaptanı Vancouver, eski nehir gemisi kaptanı ve kürk tüccarı Simon Fraser ile nehir teknesine doldurduğu viski fıçılarıyla gelip yerleştiği Vancouver’ın ilk meyhanesini açtığında bir şehir yaratacağını henüz bilmeyen “Gassy” Jack… Devamı Şubat 2019 sayımızda…