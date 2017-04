Batıdan doğuya Atlantik’i geçmek: Karayip günlüğü -1

Emekli General Şinasi Demir ve arkadaşları yelkenli bir tekneyle Atlantik’i batıdan doğuya doğru geçecekler. Karayipler’de arkadaşları ile buluşan Demir, ARC Europe 2017 organizasyonuna katılacak tek Türk teknesi ile 6 Mayıs’ta İngiliz Virjin Adalar’ından Tortola’dan yola çıkıp, önce Bermuda, sonra Azorlar’a uğrayıp Portekiz’in Lagos Limanı’nda ralliyi tamamlayacak. Geçişe kadar Karayipler’i gezecek olan Şinasi Demir’in, bu yolculukta yaşadıklarını kendi kaleminden okuyacağız.

arayipler’deki gezi ve incelemelerimize St. Martin Adası’ndan başladık. Bu adaya hava yolu ile ulaşmanın birkaç yolu var. Ben Air France ile direkt uçuşla geldim. Dönüş bileti olmadan St. Martin’e gelenler için faydalı bir not: Gümrük geçişinde dönüş bileti olmayanlara gerekçesi soruluyor. Eğer tekneye gideceğinizi söylerseniz bu defa teknenin evraklarını soruyorlar. Gitmeden bu evrakları yanınızda bulundurmanız veya cep telefonunuzda muhafaza etmeniz iyi olacaktır. St. Martin Karayipler’in gözde ve çok zengin bir tatil beldesi. Yaşam standardı çok yüksek. Fiyatlar özellikle tekne ve deniz malzemeleri çok pahalı. St. Martin iki bölümden oluşuyor. Hollanda ve Fransız bölümü. Her iki bölümün de ayrı ayrı güzellikleri var. Fransız bölümü daha bakir. Mutlaka gezilmeli. Son yıllarda ada, Karayipler’deki yat turizminin önde gelen merkezlerinden biri konumunda. Gerçekten çok güzel ve lüks marinalara sahip. Biz bir lagün içindeki Simpson Bay Marina’da idik. Okyanusa açılan kapısı bir köprü ile kapalı idi. İçeri giriş ve çıkışlar köprünün açılması ile gerçekleşiyor. Günde üç kez açılıyor. Sabah 08.00, 10.30 ve akşam 16.00. Adanın en önemli aktivitelerinden biri her yıl mart başında yapılan bir regatta. Tesadüf bizim bulunduğumuz döneme rast geldi. Tam bir şenlik idi. En güzel koylarından biri de Marigot Koyu… Adada dolaşımın en kolay yolu dolmuşlar. Her yöne giden dolmuş var. Ücreti 1 dolar. Ama kaç para diye sorarsanız bazen daha fazla istedikleri oluyor.

VIRGIN ADALARI’NA SEYİR

St. Martin’deki çıkış hazırlıklarımızı tamamladık. Teknenin propane gazı hariç hazırız. 6 Mart günü Virgin Adaları’na gitmek üzere palamarları çözdük. Virgin Adaları iki bölümden oluşuyor. Amerikan ve İngiliz Virgin Adaları. Amerikan Virjin Adaları üç ana adadan oluşuyor. Bunlar St. Thomas, St. John ve St. Croix. Geri kalan 65 adada yerleşim yok. Yaklaşık 90 deniz mili mesafedeki Amerikan Virjin Adaları’ndan St. Thomas Adası’na doğru yola çıktık. Biraz motor, biraz yelken, yol aldık. Gece seyri boyunca çok şiddetli, yaklaşık 25-35 knot hızla esen rüzgârla seyre devam ettik. St. Thomas Adası’nın Charlotte Amelie Limanı’na vardık. Bu liman adanın en büyük limanı. İlk gün Marinada kaldık. Marina çok güzel ancak çok pahalı. Diğer günler alargada kalmaya karar verdik. Alargada kaldığımız süre boyunca çok kötü havalara maruz kaldık. Bütün gece demirin tarama ihtimaline karşı nöbet tuttuk. Bir gece dingimiz ters döndü. Küreklerimiz kayboldu. Dingiyi ve motoru kurtardık. Motoru tekrar çalıştırmak için çok uğraştık. Charlotte Amelie Limanı adanın merkezinde. Her yere ulaşım dolmuş ve taksilerle oluyor. Biz araba kiraladık. Bayağı güzel bir cipin üç günlük kiralaması için 125 dolar verdik. Adadaki diğer görülmeye değer yerler için daha sonra buraya döneceğiz.

Virjin Adaları’nı çok detaylı anlatacağım. Ancak şimdi program gereği Porto Riko’ya geçeceğiz. Daha sonra tekrar Virgin Adaları’na döneceğiz. ☸