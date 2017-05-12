Amerikan Virjin Adaları – Karayip günlüğü -2

Emekli General Şinasi Demir ve arkadaşları, Atlantik’i batıdan doğuya yelkenliyle geçecekler. ARC Europe 2017 organizasyonuna katılacak tek Türk teknesi ile 6 Mayıs’ta İngiliz Virjin Adaları-Tortola’dan yola çıkıp, Bermuda ve Azorlar’a uğrayıp Portekiz’in Lagos Limanı’nda regattayı tamamlayacaklar. Ralli öncesi bölgeyi gezen Şinasi Demir’in, bu yolculukta yaşadıklarını kendi kaleminden okuyoruz. Geçen sayıda Amerikan Virjin Adaları’ndan St. Thomas’tan Porto Riko’ya geçen Demir bu kez St. Croix ve St. John adalarında…

ST. CROIX ADASI

İspanyol Virjin Adaları’ndan Vieques’den saat 05.00 gibi ayrıldık. Biraz rüzgâr ama çoklukla motor seyriyle Amerikan Virjin Adaları’nın yüz ölçüm olarak en büyüğü olan St. Croix’e öğleden sonra 15.00 gibi vardık. Bu adalar doğudan batıya St. Croix, St. John ve St. Thomas adalarıdır. St. Croix’e (İngilizce telaffuzu Croy) gelmeden önce yaptığımız incelemelerde belirlediğimiz ve bize önerilen St. Croix Marina’ya yöneldik. Kendi inisiyatifimizle marinaya girdik. Uygun bir pontona aborda olduk. Hemen karaya çıkıp marina ofisini bulduk. Ancak bizle ilgilenecek ortalarda gezinen bir gencin dışında kimseye denk gelemedik. Daha sonra Amerikan Gümrük ve Sınır Koruma Bürosu’nu bulduk. (Tel:1(877)3058774) Porto Riko’dan geldiğimiz için sadece pasaportlarımızı kontrol ettiler. Başka bir işlem yapmadılar. Marina, şu ana kadar konakladığımız en kötü marinaydı. Marina hizmetleri yok. Tavsiye edilmez. Daha sonra adayı dolaştığımızda çok güzel marinalar gördük. Denenebilir. Ertesi gün bir araba kiralayıp adayı dolaştık. Araba kiralamak için önceden rezervasyon yapılması tavsiye olunur. Ayrıca uluslararası ehliyetiniz de olsa, eğer Amerikan ehliyetiniz yoksa, 25 dolar karşılığı geçici bir ehliyet almanız gerekiyor. St. Croix Adası’nın iki önemli yerleşim yeri var. Biri bizim marinaya yakın olan Christian Sted. Diğeri ise adanın batı ucundaki Fredericsted. Marinada bir gece kaldık. Ertesi günü yine marinanın yakınında alargada geçirdik. Çok da rahat ettik. Devamı Mayıs 2017 sayımızda…