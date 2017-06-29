İngiliz Virjin Adaları Karayip Günlüğü-3

Emekli General Şinasi Demir ve arkadaşlarının, Atlantik’i batıdan doğuya yelkenliyle geçecekleri ARC Europe 2017 organizasyonu 6 Mayıs’ta İngiliz Virjin Adaları-Tortola’dan başladı. Bermuda ve Azorlar’a uğrayıp Portekiz’in Lagos Limanı’nda regattayı tamamlayacaklar. Ralli öncesi bölgeyi gezen Şinasi Demir’in son durağı İngiliz Virjin Adaları oldu. Geçen sayıda Amerikan Virjin Adaları’nda seyreden Demir, bu kez Tortola, Virjin Gorda, Norman, Peter, Cooper, Jost Van Dyke ve Tobago adalarında…

İngiliz Virjin Adaları, yüzlerce ada ve koydan oluşan bir takımadalar topluluğu. Portoriko ile “Rüzgaraltı Adaları” diye isimlendirilen St. Martin ve Antiqua arasında serpişmişler. Batıdaki nispeten büyük adalar Amerikan toprağı olurken, doğu bölgede olanlar İngiliz sorumluluğunda kalmış. En büyükleri Tortola, Virjin Gorda, Jost Van Dyke, Anegada adaları. Nispeten küçük ve fakat çok şirin diğer adaları ise; Norman, Peter, Salt, Cooper ve Ginger adaları…

Biz girişimizi gümrüğün de bulunduğu Tortola Adası’nın The West End koyundan yaptık. İşlemlerimiz biraz uzun zaman alan form doldurmaları ile başladı. Teknenin boyutlarına göre iki ayrı seferde 20’şer Dolar’dan 40 Dolar ödedik. Çıkışta göstermek üzere küçük birer kâğıt alarak işlemleri sonlandırdık. (Burada amatör denizciler için bir not düşmeliyim: İngiliz Virjin Adalarında bir aydan fazla kalanlardan ilave 200 Dolar alınıyor. Biz zaten ARC ile Atlantik Okyanusu’nu geçmek üzere geldiğimiz için süreyi planlamıştık.) Devamı Haziran 2017 sayımızda.