BU FASIL CENEVİZ KIYILARIN BEYAN İDER

“Mezkûr şehre evvel Ceneviz bâzirganları hükm iderlerdi. Sonra Fransa beği zabt eyledi. (ondan da) İspanya beği alub… Şimdiki halde Ceneviz şehri İspanya beğine tâbi’dür.” Piri Reis böyle der ama geçmişin Ceneviz’i, bugünün Cenova’sı, artık İtalya’nın bir ünlü kentidir.

Kitab-ı Bahiye’nin Dümen Suyunda, Ceneviz diyarına huruç eylemeyi -çıkartma yapmayı- planlarken, eşi Türk olan İtalyan arkadaşıma -Türkçesi benim İtalyancamdan çok daha iyidir-, “Cinque Terre nasıl bir yer?” diye sordum. “Küçük küçük kasaplar!” dedi. Hoş, arkadaşım telefon çekmediği zaman da zaten “At yok!” diyor.

Cinque Terre gerçekten de bir dağın eteğinde, Tirhen-Korsan Denizi kıyısında “küçük küçük kasabalar”ın sıralandığı, görmeğe değer bir bölgedir. “Beş Karalar-Five Lands” anlamını taşır. Bu küçük kasabaların her birinin de önünde dik kıyıyı dantelâ gibi işlemiş, yine “küçük küçük” plajlar, tekne barınakları, onlarca marina vardır.

Reis’in Kitab-ı Bahriye’de bir kez olsun bu adla anmadığı Cinque Terre muhabbeti de nereden çıktı şimdi, demeyin. Anlatacağım. “Mezkûr şehre evvel Ceneviz bâzirganları hükm iderlerdi. Sonra Fransa beği zabt eyledi. (ondan da) İspanya beği alub..şimdiki halde Ceneviz şehri İspanya beğine tâbi’dür” der Piri Reis. Devamı Ekim 2018 sayımızda…