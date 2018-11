MAJESTELERİ KRALİÇE’NİN HİZMETİNDE!

Kıbrıs’ta dalgaların köpüğünden doğduğu anlatılan tanrıça Afrodit güzel miydi bilemem. Onu hiç canlı görmedim. Lacivert gözleri, siyah saçları, binlerce taslaktan sonra nihayet en güzeli bulunmuş yüz hatları ile Tülin gerçekten güzeldir. Gönlünün güzelliğini ise anlatmaya sözcük bulunmaz.

Majesteleri Kraliçe’nin Hizmetinde, İngiliz yönetim sistemini veya Büyük Britanya İmparatorluğu’nu anlatır. 007 James Bond bile “Majesteleri’nin Gizli Hizmetinde-On Her Majesty’s Secret Service”dir. “Dalgacı” ile Bodrum Marina’dan palamar çözdüğümüzde, Umur, Serhan reisler ve bendenizin üstlendiğimiz hizmetin gizli bir yanı yoktu ama “Majesteleri Tülin Umar’ın Hizmetinde” idik. Bodrum’dan çıkıp, İstanköy-Kalimnos-Leros-İstanköy rotası üzerinden yine Bodrum’a döndüğümüz bu seyir boyunca biz, başka zaman ve koşullarda burnundan kıl aldırmayan reisler, her gün şafaktan gece yarılarına kadar sadece Majesteleri’ni rahat ettirmek için ırgat gibi çalıştık. Aslında Tülin’in bizden bunu istediği yoktu ve her zamanki alçak gönüllülüğü ile o da işlere el vermeye hazırdı ama bize yakışmazdı ve “racona ters”ti. İzin veremezdik. Vermedik de. Devamı Kasım 2018 sayımızda…