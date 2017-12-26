Piri Reis’in deyişi ile “dağlık, sulak, verimli bir ada olan Mayarko’nun büyük kenti, adanın lodos tarafında kurulmuştur. Önünde, Porto Bin denen, insan eliyle yapılmış limanı vardır.” Şehir limana “üç mil uzaklıktadır” ama tabii bu 500 yıl önce böyledir.

Bu koyda baskın veren düşman, Reis’in on bir yoldaşını öldürmüş. Allah rahmet eylesin de, acaba Reis ve yoldaşları orada ne arıyorlarmış? Reis onu da anlatır.

“.. bir tarihde yedi pâre çuka barçaların denizden kova kova ol limana (Kala Fikara Koyu -Ada’nın keşişlemesindedir-Umar) koyduk. Amma ol limanın ağzu dardur. Ve iki canibi yüce dağlar olduğu sebebden içeri girmeye kabil olmadı. İl eri, üzerimize iki cânibinden ulu kayalar uçurdılar.”

Bir keresinde, Reis ve yoldaşlarının peşine düştükleri tüccar gemileri, Ada’nın keşişlemesindeki Fikara Koyu’na canlarını zor atmışlar ve savunma askerleri koyun iki yakasından Reis’in kadırgasına koca taşlar fırlattıkları için içeri girip, gemilere el koyamamışlar. Demem o ki, Piri Reis ve yoldaşları, buralarda, bugünlerden bizlerin yaptığı gibi öyle pek de gezip-görmek amacıyla dolaşmıyorlarmış. Neyse, geçmişin hesabını bir kenara koyarak, Reis’in peşine takılıp, Mayarko Adası’nı fırdolayı dönelim de nasıl bir yermiş görelim.

Mayarko Adası şimdi olduğu gibi o zaman da İspanya Kralı’na aitti. Reis, çevresinin 250 mil olduğunu yazar ki bugün de hangi kaynağa bakarsanız bakın, hatta gidip kendiniz ölçün, gerçekten de bu kadar olduğunu görürsünüz.

Piri Reis’in deyişi ile “dağlık, sulak, verimli bir ada olan Mayarko’nun büyük kenti, adanın lodos tarafında kurulmuştur. Önünde, Porto Bin denen, insan eliyle yapılmış limanı vardır.” Şehir limana “üç mil uzaklıktadır” ama tabii bu 500 yıl önce böyledir. Bugün Palma kenti, sadece limanın arkasındaki araziye değil, sağa sola doğru da epey yayılmıştır. Reis’’in, “Limanın ağzında iki kule vardır, arasına zincir gerilmiştir. Gemiler bu zincirin arkasında yatarlar. Hep demir yeridir.” dediği yerde bugün de liman ve marinalar vardır. Kuleler de yerinde durmaktadır ama aralarında zincir yoktur.

Kentin içinden geçen nehrin yatağı değiştirilmiş, nehir kent dışına alınmış; kentin önünde deniz doldurulmuş ancak bu İspanyolların paraya pula gereksinimi olmadığından, nehirden veya denizden kazanılan alanlara, örneğin Bakırköy’deki gibi heyula binalar dikilmemiştir. Buraları yürüyüş, koşu, bisiklet yolları olarak halkın kullanımına sunulmuştur. Piri Reis kentin üç mil kadar karayelinde, Mayarko Kalesi’nin bulunduğunu söyler. Kaleden bugünün Palma kentinin görünüşü keyiflidir. Üşenmeyin, çıkın. Devamı Aralık 2017 sayımızda.