Piri Reis’in yazarlarla imtihanı

“Deryadan başka yerde olmam!” diyen, karaya çıkınca yürümeyi beceremeyen Yacht Türkiye yazar takımı ile onları her daim zapturapt altında tutmak için kan ter içinde çırpınan Yacht Türkiye yönetimi Cibalikapı Balıkçısı’nda buluştuk.

Yazar yazarı beğenmez, yayın yönetmeni hiçbirini beğenmez ama isteseler de istemeseler de birlikte yaşarlar vesselam. Yacht Türkiye’ye her ay yazarlardan gelen yazılar, belki fotoğraflar da yayın ekibine saçını başını yoldurur, hatta “nasıl etsek de şu yazarları yola getirip, akıllarını başlarına devşirmelerini sağlasak?” diye derin düşüncelere gark eder.

Yazar dediğin başına buyruktur. Yazdığının en doğru ve en güzel olduğunu düşünür. Hatta böyle olduğuna inancı tamdır. Dilini pek bir beğenir. Her şeyi yazmaya ve söylemeye hatta aklına estiğinde, tepesi attığında küfrün en galizini basmaya kendinde hak görür. Yazar dediğin Tanrıların yeryüzüne gönderdiği lütuflar cümlesindendir. En azından bütün yazarlar böyle düşünür. Böyle bilinsin. Şimdi diyeceksiniz ki, fol yok yumurta yok bu yazar muhabbeti de nereden çıktı? Siz öyle düşünebilirsiniz ama belki fol da vardır yumurta da ki zaten var. Yoksa Kitab-ı Bahriye’nin dümen suyunda dolanıp dururken birden karaya vurup, Yacht Türkiye yönetimine ve yazarlarına bulaşmanın bir anlamı olmazdı. Devamı Ocak Ocak 2016 sayımızda…