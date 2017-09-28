Reisler peşimizde!

Uygarlık, huzur, sükûn neredeyse, orada yaşamak hepimizin hakkıdır. Sıradanlığa, bağnazlığa, görgüsüzlüğe, kazıkçılığa mahkûm olmak zorunda değiliz. Bir süredir deryalardan uzak düştük ya, neredeyse, “Süha Reis iyi adamdı. Artık teknesine biz bakarız” bile diyecekler.

Yacht Türkiye’nin, o ada senin, bu ada benim; o restoran sizin, bu taverna bizim diyerek Ege’yi hallaç pamuğu gibi atan; kendisini tutamayıp Sicilya’ya, Malta’ya palamar bağlayan; daha olmadı teknesini okyanuslara vuran yazar taifesinden söz ediyorum.

Meydanı boş bulmuşlar, Ege Adaları’nı1 dolaşıyor, adaların nefis şarapları2 eşliğinde ahtapottu, kalamardı, saganaki idi götürüyor, bir yandan da almışlar bilgisayarı, gezdikleri yerleri, gördüklerini, yediklerini ballandıra ballandıra yazıp durular. Eskiden kalem alınır veya sekreter, hiç değilse karikatürlerde, dize oturtulurdu da o devirler geçti gari. Şimdi dize bilgisayar oturtuluyor. Zaten adı da “laptop (dizüstü)”. Yine lafı uzattık. Kısacası biz Piri Reis’in ve Kitab-ı Bahriye’nin dümen suyunda gezerken meğer bizim Yacht Türkiye yazar taifesi de çaktırmadan dümen suyumuza düşmüş. Bahr-i Sefit’te (Akdeniz) Ceneviz tüccar barçası izleyen Magreb korsanları gibi bir punduna getirmek için fırsat kollarlarmış! Üstelik sadece gidilen restoranları, tavernaları değil, gittikleri yerlerin tarihini, coğrafyasını, mitolojisini de anlatıyorlar. “Bunu da nereden çıkardın?” dediğinizi duyar gibiyim ama demeyin. Açın Yacht Türkiye Ağustos 2017 “Gezi Özel Sayısı”nı da bir bakın bakalım haksız mıyım?

Doğrusu gurur duydum hatta hafifçe kıskandım bile ama asıl endişe ettim. Neden mi? Böyle giderse ekmeğimden olacağım. Bana yazacak bir şey bırakmayacaklar. Üstelik bir de güzel yazıyorlar ki, gezdiğim yerleri bile daha bir beğeniyorum. Belli ki beni haklamayı iyice akıllarına koymuşlar. Ama yağma yok! Daha ölmedik. Esir düşüp, küffar kadırgasına forsa olarak zincirlenmedik. Elbet bir yolunu bulacak ve bu YACHT reislerinin hakkından gelip, ekmeğimize sahip çıkacağız. Bu sayıdan başlayalım. Başlayalım da hangi birinden?