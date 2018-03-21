SEYYALE İYON DENİZİ YOLUNDA Patras, Mesolongion ve Zakintos

Seyyale orsayı sever. Patras Körfezi’nin kuzeybatısındaki Mesolongion’a gideceğiz. Tam arma yelkenleri açıp, geniş Patras Körfezi’nde 7,5-8 knot arası yolla tramola atarak ilerliyoruz. 17 deniz mili yolu, tramolalarla iki misline çıkartıyoruz ama ne gam.

Palamarları bırakıp 11Ekim sabahı Galaxidi’den keyifle çıktık diyecektim ama çıkamadık. Dün yanımıza yanaşan katamaran tahmin ettiğim gibi zincirimizin üzerine demir atmış. El kol, bağırış çağırış yandakileri uyandırıp zinciri salmalarını anlatabildik ve çapayı bir yere kadar çektik ama hâlâ suyun 1 metre altında duruyor. Irgatı da daha fazla zorlamak istemiyorum. Mayoyu giydiğim gibi sabah banyosu. Küpeşteden sarkıtılan halatı, zincirin altından geçirip Ertan’a uzatıyorum, o da koçboynuzuna volta ediyor. Çapayı aşağı sarkıtıp katamaranın zincirinden kurtarıp yol veriyoruz Seyyale’ye.

Bugün hedef Patras. Rio Antirrio Köprüsü’nün altından geçeceğiz. Bu köprü dünyanın en uzun asma köprülerinden biri, 2 bin 880 metre. Yunan anakarasını, Peleponnes (Yarım)Adası’na bağlıyor. Batıya giden tekneler köprünün kuzey tarafından, doğuya gidenler güney tarafından, ticari gemiler de ortadan geçiyor. Yine de köprüye 5 mil mesafedeyken köprü kontrole çağrı yapıp izin almak ve hangi taraftan geçiş izni verdiğini sormak gerekiyor. Yolu yarıladığımızda doğu-kuzeydoğudan bir esinti başlıyor, hemen yelkenleri açıp motoru kapatıyoruz. 5,5 knot’la yol aldırıyor bize tam arma geniş apaz seyir. Rüzgâr biraz artıyor, 6-6,5’leri buluyoruz. Allah bin bereket versin. Devamı Mart 2018 sayımızda…