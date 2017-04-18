Bodrum’a “Yaşam” geldi

Oldukça soğuk geçen kıştan sonra Bodrum’a bahar geldi, burnumuza denizin kokusu ulaşıyor, damarlardaki tuzlu likit biraz daha hızlı dolaşmaya başladı. Canlanan doğanın cümbüşüne katılan bademler çiçeklerle süslenirken, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği’ne de “Yaşam” geldi.

Bodrum Milta Marina Müdürü Ömer Karacalar’ın eseri olan Bodrum Deniz Kurtarma Derneği’nin (BDKD) yeni deniz ambulansı “Yaşam”, Ege ile buluşmaya hazırlanıyor. İçerde seyir elektroniklerinden, tıbbi cihazlara, dış gövde “decal”larına (çıkarma) kadar. 112 Acil personeliyle koordine edilerek tıbbi müdahale cihazları, sedyeleri yerlerine en uygun şekilde monte ediliyor, diğer yandan, teknenin altında da zehirli boyadan tutyalara, hummalı bir faaliyet var. Bütün marina seferber, “Yaşam” Ömer Bey’in kuş uçurtmaz kontrolü altında hazırlanıyor. Uzun bir uğraşı ve bekleme süreci sonunda nihayet gelen, Bodrum Kurtarma’nın yeni üyesi için ne yapılsa az, Ömer Bey’in bugünlerde yüzünde gülümseme eksik değil, adeta yıllardır büyütüp emek verdiği BDKD’nin mürüvvetini görüyor.

Bodrum sularında kendimizi daha güvende hissettirecek “Yaşam”ın Deniz Kurtarma’daki kendi yaşamına başlaması hiç de kolay olmadı, idamesi de hiç kolay değil. Teknenin yakıtından, cihazlarına, bakımına kadar, her şeyin anahtarı olan, para kaynağı olacak sponsorların bulunması en önemli konu. Teknesi olanlar daha iyi anlar, “tekne denizde içine devamlı para atacağın bir delik” olarak tarif edilir. Kendi teknemiz için denize attığımız para bizim keyfimiz için. Ama bizim paşa gönlümüzü emniyetli bir şekilde eğlendirmemiz için orada olduğunu bildiğimiz kuruluşların idamesinin de ancak elimizi cebimize atmakla mümkün olduğunu unutmamalıyız. Bu kuruluşlar hiçbir ücret almadan görevlerini tamamen gönüllü olarak yapmaktadır. BDKD değirmeninin suyunun büyük bölümünün geldiği yer Ömer Bey’in şahsi gayretiyle Milta Bodrum Marina ile böyle bir kuruluşun gerekliliğine inanmış hakiki denizciler ve kuruluşların yardımlarıdır. Yaşam’ın yaşama geçiş hikayesi özetle şöyle; Avrupa Birliği yardım komitelerinden “European Civil Protection and Humanitarian Aid Organization’dan (ECHO) gelen bir heyet denetledikleri BDKD’nin faaliyetlerinden etkileniyor ve geçtiğimiz yıldaki sığınmacı kriziyle de artan yoğun çalışması da göz önüne alınarak “size nasıl bir yardımda bulunabiliriz?” diyor. BDKD da “dile benden ne dilersen” gibi gelen teklife 2011’de emekliye ayrılan eski ambulansın yerine bir yenisini istiyor ve süreç başlıyor. Bürokratik engeller aşılıyor ve BDKD ile beraber, Bodrum denizlerinde dolaşan denizciler mutlu sona kavuşuyor. Devamı Nisan 2017 sayımızda…