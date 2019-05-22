Denizci hayvanlar

Denizlerde geçen yıllar boyunca Kelebek’te bize bukalemundan cüce papağana, tembel hayvandan sevgili köpeğimiz Fancy’e kadar çeşitli hayvan okyanuslarda eşlik etti. Bunlar bizim dostlarımız diyeceğim ama aslında Fancy hariç diğerleri herhalde ilk fırsatta kaçarlardı.

Eski devirlerde korsanlar, balina gemilerini yanaştırdıkları limanlardaki barlarda denizcileri sarhoş edip onlar uyanmadan demir alır, zorla tayfa yaparlardı. Buna “şanghay” etmek denir. Bir de kaçak yolcular var. Tropikte bir yerde, nasıl gelmişse bir ağaç kurbağası bir süre bize takılıp ortadan kayboldu. Sonra da yelken kılıfının bir köşesinde kuruyup mumya olmuş bedenini bulduk. İki defa da tekneye çıkan fareyi yerleşemeden kahramanca bir savaşla “etkisiz hale” getirdim. Teknenin altını istila etmeye çalışan kekamozlarla, mutfağımızı korumak için aramızdaki yüzyıl savaşlarıyla boğuştuğumuz kakalaklar da istenmeyen kaçaklardı. Kısacası, teknede hayvan konusuna bakalım, dostlarımızı da hatırlayalım istedim.

Denizde karşılaştığımız teknelerde en çok rastladığımız hayvan türleri köpek ve kedi idi. 37 feet bir teknede iki koca kurt köpeği, bir diğer 40 feet altında teknede de dünyanın en büyük köpeklerinden, devasa “İrlanda kurt köpeği” taşıyorlardı. Nadiren de papağan, diğer kuş türleri, hatta Uzakdoğu’da Tayland’da göreceğiniz bir maymun türü olan “gibbon” bile bakan vardı (Gibbon ehlileştiriliyor. Bize de sevimli görünmüştü ama direğe tırmanıp vinç kolunu, diğer şeyleri denize atmak gibi bir kötü huyunu duyunca vazgeçtik). Bu “şanghay”lanan tayfalar çoğunlukla teknede yaşamaya karar verenlerin arkada bırakamadığı dostları ya da (rıhtımda melül melül bakan sevimli bir surat gibi) sonradan katılanlar. Kısmet’in mürettebatından Miço, Sadun Abi kadar ünlüydü. Yeni Zelanda’dan dostum Alvah Simon Kanada’nın Arktik bölgesinde buzlara hapsolmuş teknesinde yalnız kedisi ile kış geçirmişti (kedicik donan kulaklarının ucunu kaybetmişti). Dünyayı dolaşan denizcilerimiz Türkan ve Kerem’in de kedileri okyanusları arşınladı. Benim/bizim kedimiz olmadı; tercihimiz köpekten yana oldu. Karada yaşarken hemen her zaman bir köpeğim vardı (sahiplenip “köpeğim” diyorum ama onlar bizim hayvanımız mı yoksa biz onların insanı mıyız tartışılır). Teknelerinde kedi ile gezenlerden edildiğim bilgiler ve gözlemler ikinci elden iseler de köpekle dolaşmanın artı ve eksilerine birinci elden ışık tutabilirim. Devamı Mayıs 2019 sayımızda…