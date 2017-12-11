Denizcinin hayatı renklidir MAVİNİN TONLARI

İşi gücü olan çoğunluk için zaman kısıtlamasının önemli faktör olduğunun farkındayım. Neye ne kadar zaman ayıracağı herkesin bireysel imkânı veya tercihi. Ama gelin, zaman yarattığımızda ve istediğimizde teknemizde ufkumuzu nasıl biraz daha genişletebiliriz bir bakalım. Konumuz: Deniz üstünde geçen günlerimizi diğer hobileri ekleyerek nasıl daha zenginleştirebiliriz?

Uzun yıllardır dalan bir arkadaşım şöyle demişti: “Sadece bakmakla başlayan sualtı dünyasına ilgimiz bir süre sonra sadece bakmakla yetinmiyor. Daha fazlasını istiyoruz; sualtı fotoğrafçılığı, derin su dalgıçlığı, batık dalgıçlığı, sualtı biyolojisi, seçtiğimiz bazı cinsleri orfoz gibi daha iyi anlamaya çalışıp uzmanlaşmak gibi.” Biz de 30 yıldan fazla zamandır devamlı denizde geçen hayatımızda işin yelken kısmının bir süre sonra hafta sonunu veya kısa tatilini denizde geçiren yelkenci kadar tatmin edici olmadığını gördük. Gezilerimizde yelkenle uğraşı, bizi bir yerden diğerine götüren olağan bir şeydi. Mavideki hayatımızı biraz daha renklendirmeliydik. Yanlış anlaşılmasın, tabii güzel havada yelkenleri trim etmiş, vardiyayı otopilota verip arkama yaslanmış, Kelebek’in altından gelip geçen sonsuz gibi mavi okyanusun üstünde olmanın eşsiz zevkinin sıkıcı olduğunu nasıl söyleyebilirim. Sadece mavi değişik tonlarının eklenmesiyle daha da güzel. Konumuz: Deniz üstünde geçen günlerimizi diğer hobileri ekleyerek nasıl daha zenginleştirebiliriz? İşi gücü olan çoğunluk için zaman kısıtlamasının önemli faktör olduğunun farkındayım, neye ne kadar zaman ayıracağı herkesin bireysel imkânı veya tercihi. Ama gelin zaman yarattığımızda ve istediğimizde, teknemizde ufkumuzu nasıl biraz daha genişletebiliriz bir bakalım.

