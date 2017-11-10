EGE’NİN TEPESİ Khalkidiki-Thassos

Sabahın karanlığında Kelebek’le Thassos, Limnos’un limanı Mirina’dan bismillah vira. Göz kırpan liman ışıkları ve kale arkamızda gittikçe soluyor. Rüzgâr KKD 15-20 knot, bize 7-8 knot sürat veriyor. İki tekne de rayına oturmuş apaz, hatta geniş apaz seyirde süzülüyor. Limnos – Khalkidiki -Thassos üçgeninde önümüzde iki seçenek vardı: Limnos’tan sonra ya önce kuzeye Thassos’a, sonra Khalkidiki’nin orta parmağına, ardından Limnos’a dönüş ya da bizim yaptığımız gibi saat yelkovanı yönünde, üçgenin önce alt kenarını kuzey rüzgârı ile apaz seyirle aşıp Thassos’a ve oradan yokuş aşağı pupa yelken tekrar Limnos yapmak. Bu rotayı seçmekle hesabımızı iyi yapmışız. Yoksa Thassos’a tırmanmak zor olurdu. Bu yörede genelde rüzgârın kuzeybatıya gittikçe azalması lazım, hava haritalarında da bunu görebiliyoruz.

Pupada Limnos solarken, pruvada Athos gittikçe şekilleniyor. Sarp yamaçlar üzerindeki manastırları görebiliyoruz artık. Bir yanım cape’e (burun) bulaşma, uzak geç diyor, öte yandan merakım uçurum yamaçlarına ve kayalara tünemiş manastırlara bir göz at diyor. Sarp yamaçlara bu manastırları nasıl inşa ettiklerini bilmiyorum ama eğer çile çekmek cennete giden yolun anahtarıysa, inşaatta çalışanların bugün orada inzivada dua edenlerden daha fazla puan topladıkları muhakkak. Cape Pinnes’i bordalarken, cape capeliğini yaptı. Rüzgâr uluyarak bize hoş geldin diyor. Köpüren denizi geçerken cenovayı küçültüyorum. Burnu geçmemizle Poseidon yatışıp kuyruğumuzu bıraktı. Orta parmağın kuzey kıyısı ortalarında, gövdesiyle rüzgâraltında çok güzel bir iç denizcik yaratan Diaporos, nam-ı diğer Vourvourou Adası’nı pruvamıza alıyoruz. Düzgün denizde Kelebek, dümeni otopilota emanet etmiş kendi başının çaresine bakıyor. Kuzey parmağa girmek bayağı formalitelere ve izinlere bağlı. Bir tur alıp manastır manastır dolaşmak pek cazip görünmedi. Zeynep’e de takma sakala lüzum kalmadı (manastırların olduğu bölgeye dişi mahlûk giremiyor). Konuştuğumuz kişiler, beğendiğimiz Amorgos’taki manastırdaki gibi sıcak karşılama olmadığını ve turist turu olduğunu söylemişlerdi. Biz de hiç niyetlenmemiştik. Devamı Kasım 2017 sayımızda…