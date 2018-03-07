SUP Günlüğü-2 YENİ DESTİNASYONLAR PRATİK ÖNERİLER

Büyük oğlum Kaan’ın SUP’la seyahatlerini geçen yazıda kendisiyle birlikte anlatmaya başlamıştık. İrlanda, İngiltere, Belçika, Hollanda, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kolombiya Meksika, Finlandiya, İsveç, hatta Bodrum ve Haliç derken Kaan’ın SUP Günlüğü’nde ilgi çekici pek çok bölge olduğunu siz de gördünüz.

Şimdiye kadar Kaan’ın anlattıklarından, sadece ABD dışında SUPventure (Stand Up Paddle Board Yolculuğu) yaptığı izlenimi doğabilir. Oysa ABD birbirinden değişik doğasıyla koca bir kıta, hem de çok güzel bir kıta. Kaan’ın arka bahçesinde de görülecek çok yer var. SUP’lar kamp minibüsünün demirbaş ekipmanı. Özellikle SUP tatiline gitmese bile, uzun veya kısa bir tatile gittiğinde SUP’a uygun bir yere rastlama ihtimaline karşı devamlı araçta duruyor. Şimdi söz Kaan’da.

“Bu gezilerimizden birinde karavanımız bizi ünlü Yellowstone National Park’ın güneyindeki Wyoming eyaletinin Grand Teton Milli Parkı’na götürdü. Parktaki, buzul devrinin şekillendirdiği dağ zinciri ovanın kenarında heybetle yükselirken, eriyen buzulların beslediği nehirlerle beslenen göller birbirlerine bağlı Yellowstone’a kadar uzanıyor. Dağdaki buzullardan gelen tertemiz su yerli bir “trout” (alabalık) cinsinin evi. Babamla Karayip’te Kelebek’le her denize açıldığımızda kıçtan oltayı sallandırıp sırtı çekerdik, oltaya takılanlar bizim yakaladığımız değil de kazara veya gönüllü yakalanandı. Burada bizim ailenin avcı ve balıkçısı oğlum John balık durumunu fark edince SUP’ların arkasından oltaları bıraktık.

Birkaç balık çektikten sonra, bakalım daha verimli bir yer var mı? Nehir kenarındaki benzinciye uğrayıp, balık için iyi noktanın neresi olduğunu sorduk. Benzinciden aldığımız tüyo ile gittiğimiz yerde, göz alıcı cipleriyle civardan gelmiş “fly fishing” hastaları (ABD’de nehirlerde ustalık isteyen, büyük meraklı kitlesi olan bir balık tutma metodu) oltalarını kamçı gibi ileri-geri atıyorlar. Herhalde herkes aynı tüyoyu almış. Aralarında birkaç tane balık alanları gözlemlerken, nehrin ortasında küçük bir adacık gözüme ilişti. SUP’ları adacığa çekip oltaları koyuverdik. Tam yerine gelmişiz, nehrin akıntısında yüzmekten yorulan “trout’lar” adacığın akıntı altındaki nispeten sakin suda mola veriyor. Flyfishing hastalarından temiz 10 misli fazla tuttuk. Artık yeter, iki gün öğle akşam balık.

Bize yakın diğer bir SUP bölgesi Superior Gölü kıyısı; büyük göllerin en vahşi, soğuk ve fırtınalı olanıdır Superior. “Pictured Rocks National Lakeshore” milli park göl kıyısında SUP için sakin bir gün bekleyip bu vahşi kıyıyı dolaştık. Fırtınaların kaldırdığı dalgalar kayaları oyup enteresan kaya formasyonları yaratmışlar. Eyaletin bu bölgesinde bol olan bakır ve demir cevheri de yağan yağmurlarla eriyip kayalardan sızarak bölgeye ismini veren ‘pictured rocks’ resimleri çizmiş.” Devamı Şubat 2018 sayımızda…