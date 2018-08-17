SUPVENTURE -II Planlar değiştirmek için yapılır

Oğlum Kaan ve torunum John’la birlikte üç nesil Avrupa SUP turumuz devam ediyor. Yolculuğumuzun bu ayağında Avusturya, İsviçre ve İtalya’nın paylaştığı Avrupa’nın damında, sonra da Hollanda’dayız.

Kaan’ın toplantısı biter bitmez Salzburg’dan ipimizi çözdük, kötü havaya rağmen Ren Nehri’nde SUP yapma isteğimiz umutsuzca bizi zorluyor. Pirimiz yaptığımız St. Wolfgang’ı ziyaret edip, nehrin kenarındaki kamp yerine de gittik ama St. Wolfgang da torpil yapmadı. Sıcak borş çorbası etrafında son bir defa durum değerlendirmesi yapıyoruz. Dışarıda çiseleyen soğuk yağmur üç gün daha devam edecek. İsviçre’de yarın bir günlük güneş, daha sonra kuzeyde Hollanda’da hava açık olacak.

Bunca yıl denizlerde dolaşmak hiçbir şey öğretmese hava durumuyla yatıp kalkmayı öğretiyor. Bu dersten çuvallamanın bedeli gününü zehir etmekten, felakete kadar değişen bir yelpaze içinde geliyor. Kaan’ın özenerek hazırladığı gezi planında ilk değişikliği zaten daha uçaktan indiğimizde yapmıştık. Rüdeshime am Rhein’da kamp yapacağımız yerde hava berbat, nehir de hızlı akıyor. Oysa kuzeyde hava iyi. Önce Avusturya Alpler’inde Pastersee buzulunu ziyaret edip dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Liechtenstein üzerinden İsviçre’ye geçeceğiz. Suya inemiyorsak dağa çıkarız dedik (nasıl bir mantıksa?). Rotamız Avusturya’nın damı Großglockner’e döndü (3798 m). Kıvrılarak yükseldikçe, yolumuzun iki yanında da kar duvarları yükseliyor. Avusturya, İsviçre ve İtalya’nın paylaştığı Avrupa’nın damındayız. Devamı Ağustos 2018 sayımızda…