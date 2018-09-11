SUPVENTURE -III Hoorn’a ziyaret

Oğlum Kaan ve torunum John’la Avrupa SUP yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Hoorn denizciler arasında çok özel bir yere isim babalığı yapmaya uygun bir şehir. Gümrük kulesi, limanı, kanalları, kafeleri, sokakları hep deniz kokuyor.

Cape Horn’a gitmedim. Burnun fırtınalarından çok, Şili’den tırmanıp Pasifik’e çıkana kadar uzun süre soğukta kalmayı gözüm yemedi (Güney Okyanusu’ndan direkt gelmiyorsan bir yerde uygun zamanı bekleyebilirsin). Buraya kadar gelmişken Cape Horn’u keşfe giden denizcilerin şehri Hoorn’u görmeden dönemezdim. Kaan da bunu bildiğinden, SUP’lar zaten arabanın üstünde. Kampımızı olduğu yerde bırakıp Hoorn’a günlük bir ziyaret yapıyoruz. Hoorn’u çoğunluk boynuza benzediğinden Horn olarak adlandırıldığını zanneder. Oysa ünlü “cape”in ismi buradan geliyor. Gerçi Felemenkçe “hoorn” da boynuz demek (bizim daha önce SUP yaptığımız Giethoorn’un “keçi boynuzu” anlamına geldiği gibi). Ama burnu ilk geçen oranın neye benzediğini bilmiyordu. Hoorn denizciler arasında çok özel bir yere isim babalığı yapmaya uygun bir şehir. Gümrük kulesi, limanı, kanalları, cafeleri sokakları hep deniz kokuyor. Hollanda denizlere hâkim olmaya buradan başlamış. Devamı Eylül 2018 sayımızda…