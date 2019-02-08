APHRODITE Denizlerde parmakla gösterilen bir tekne

Aphrodite, dünyada sadece dört tane üretilen Sweden Yacht 70 model klasik sloop’lardan biri. Bir İngiliz centilmeni ve sıkı bir denizci olan sahibi Jonathan Beard ile birlikte yedi yıldır Ege sularında. Yazı ve Fotoğraflar ÇİĞDEM YURTSEVER

Jonathan Beard, üç kuşaktır Türkiye’de yaşayan bir Levanten. Ülkenin dış ticaretinde büyük rolü olan Catoni Denizcilik’in Yönetim Kurulu Başkanı. Beş sene öncesine kadar da Türkiye’deki İngiliz Ticaret Odası Başkanı idi, şimdiyse TURMEPA İcra Kurulu Yönetimi’nde görevli. Beard aileden denizci. 6 yaşında tanıştığı mavi dünyada geçmediği okyanus kalmamış. Dünyanın en önemli yarışlarından Global Challenge ile dünyayı tersten dolaşarak dört kıtayı aşmış. Yine dünyanın en köklü ve eski yat kulübü olan Royal Thames Yacht Club üyesi de olan Beard tam bir deniz tutkunu ve klasik tekne sevdalısı. Hayatı boyunca denizle iç içe yaşayan ve tekne sahibi olan Beard’ın şimdiki teknesi de deyim yerindeyse adı gibi tam bir Afrodit. Yedi yıldır sahibi olduğu Sweden Yacht 70 model, klasik bir sloop olan Aphrodite isimli teknesi denizlerde parmakla gösterilir türden. Dünyada sadece dört tane üretilen bu şık ve zarif tekneyle Jonathan Beard ve Özlem Ispartalıgil denizciliğin hakkını tam anlamıyla veriyor. Devamı Şubat 2018 sayımızda…