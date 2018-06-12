Çekici ve denizci BAVARIA C50

Bavaria’nın yeni serisinin en son teknesi C50’de, gezi sınıfındaki yeni trend olan “lüks, konfor ve kolay kullanım” özellikleri başarılı bir şekilde bir araya getirilmiş. Çekici bir güzelliğe sahip C50, denizci bir yelkenli olarak cruiser sınıfının iddialı modelleri arasında öne çıkıyor. Yazı EYÜP ÖZEL, Fotoğraflar ONUR ÇAKMAK

Alman üretici Bavaria Yachts, geçen sene sonunda ve bu yılın başında gerek motoryatlarında gerekse yelkenlilerinde birçok yeni modelin tanıtımını yapmıştı. 45 ve 65 feet aralığında dört modelden oluşan C serisi de bu yeni tekneler arasındaydı. Serinin 15 metrelik modeli C50’nin ise ilk olarak Ocak 2018’de Boot Düsseldorf’ta dünya prömiyeri yapıldı ve ilk tekne hemen ertesi ay Türkiye’ye getirilerek Tuzla’da Boat Show Eurasia’da sergilendi. Devamı Haziran 2018 sayımızda…