CHAIKA OF VAH Bulgar prensesten miras

1962 yılında Güney Afrika’da yaşayan bir Bulgar Prensesi için yapılan ve döneminin en iyi yarış teknelerinden biri olan Chaika of Vah; iki kez Atlantik’i geçmiş, üç kıtayı, Ege ve Akdeniz’i dolaşmış klasik bir tekne. Döneminin efsane modellerinden biri olan bu klasik tekneyi görür görmez âşık olan Zümrüt-Alper Ispartalıgil çifti 2016 yılında sahip oldukları Chaika of Vah’ın hikâyesini anlattı.

Yazı: Çiğdem Yurtsever

Çocukluktan beri denizle iç içe yaşayan Zümrüt Radau Ispartalıgil ve Alper Ispartalıgil için deniz, tekne ve yelken hayatın önceliklerinden. Çift ve kızları Sermila ile Sahra için en büyük aşkları Chaika of Vah. Hayatlarında her zaman tekne ve deniz yaşamı olan aile için bu ahşap klasik teknenin yeri bambaşka. Hem zarif ve şık bir klasik, hem de yarışçı tasarımıyla iyi bir yelkenci olan Chaika of Vah ailenin hayatına yeni bir heyecan getirmiş. Zümrüt R. Ispartalıgil’den bu özel teknenin öyküsünü öğrendik.

CHAIKA OF VAH’IN HIZLI GEÇMİŞİ

Chaika Of Vah 1962 yılında Franz Maas tersanesinde Breeon sınıfı yarış teknesi olarak Hollanda’da inşa edildi. Güney Afrika’da yaşayan bir Bulgar prensesi için yapılan tekne ilk yolculuğunu da Hollanda’dan Güney Afrika’ya yapmış. Daha sonra iki kez Atlantik’i geçerek Amerika’ya gitmiş. Ardından İngiliz sahipleri ile İngiltere’de bulunmuş. Teknede bulunan eski deniz haritalarındaki rota çizgi ve yazılarından anlaşılıyor ki, Akdeniz’deki Fransa sahillerini gezmişliği de var. Bundan sonra tekneyi satın alan Alman sahibi için İngiltere-Marmaris transferi 1997 yılında gerçekleşmiş. 1998-2004 yıllarında tüm Akdeniz ve Ege sahillerini gezen Alman sahibi daha sonra tekneyi bir Türk aileye (Bumin Ailesi) satmış. Buminler tekneyi Bodrum’a getirerek sadece üç-beş ay kullanmışlar. Emin Bumin vefat edince kızı ve eşi tekneyi 2006 yılında Dr. Aziz Eryavuz’a satmış. Aziz Bey ve eşi bakım ve tadilat uyguladıktan sonra tekneyi İstanbul’a getirmiş. Devamı Ocak 2019 sayımızda…