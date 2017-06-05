Güvenilir yol arkadaşı DUFOUR 512 GRAND LARGE

Fransız Dufour Yachts’ın, tasarımcı Umberto Felci ile ortaklaşa çalışmasının bir ürünü olan 50 feet’lik Dufour 512 Grand Large, ince çizgileri ve üstün performansıyla öne çıkıyor. Grand Large serisinin yeni üyesi, her türlü havada yelken açmak isteyenler ve mavi sularda sağlam bir yol arkadaşı arayanlar için biçilmiş kaftan…

Kendini tamamıyla yelken üretimine adamış Fransız tersane Dufour Yachts’ın çok tutulan Grand Large serisinin yeni üyesi 15,10 metrelik Dufour 512 Grand Large, serideki diğer beş modelin en büyüğü olarak Dufour filosuna katıldı. Tekne, markanın ürün yelpazesindeki diğer yelkenliler gibi üretim teknolojisi, yenilikçi tasarımları ve yüksek konfor özelliklerinin yanı sıra, hızlı gövde yapısı, güvenli kullanımı ve güçlü yelken özellikleri ile öne çıkıyor.

Dufour 500 GL’nin elde ettiği başarıdan sonra modelin tekrar gözden geçirilmiş bir versiyonu olarak hazırlanan 512 GL’nin tasarımında, markanın pek çok modelinde olduğu gibi Umberto Felci imzası var. Tasarım felsefesini zarif ve lüks bir stille birleştiren Felci’nin tecrübesinin ürünü yelkenli, üstün performanslı denizci yapısıyla her mevsimde güvenilir bir yol arkadaşı… Devamı Haziran 2017 sayımızda…