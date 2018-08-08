Hızlı ve Zarif SWAN 115 S

Nautor’s Swan filosunun dördüncü yaşını tamamlamış modeli Swan 115, dünyanın dört bir yanındaki yelken tutkunlarının kalbini çalmayı başardı. Teknenin Gezi versiyonu olan “S”, konfor ve performansı bir arada sunarken gövde dizaynı kadar iç yaşam alanlarının şıklığı ve fonksiyonelliği ile dikkatleri çekiyor.

Dünyada Nautor’s Swan rüzgârı yetmişli yıllarda esmeye başladı ve markanın tarihçesinin seyri, yelkenli tasarımındaki cesur yenilikçiliğin de öncüsü oldu. 1980’lerde daha büyük Swan modellerinin üretimine ağırlık verildi. Teknenin taviz verilmeden hep bir adım ileriye taşınan sofistike ve zarif çizgileri markanın kalitesine duyulan güveni daima korudu. Türkiye’de de hayli sevilen Finlandiyalı Nautor’s Swan’ın uzun zamandır Akdeniz’deki varlığını güçlendirme stratejisi üzerine çalıştığı biliniyordu. Buna bağlı olarak, markanın Türkiye distribütörlüğünü haziran ayından itibaren 1996 yılından bu yana Jeanneau yelkenli yatlarının distribütörlüğünü yapan Top Leisure Yat Satış Servis A.Ş, üstlendi.

Nautor’s Swan’da teknoloji, tasarım ve donanım anlamında erişilen en üst noktayı temsil eden bir yelkenli Swan 115. Alışılageldik ikonik stilin devamlılığının yanı sıra uygulanan öncü yapım teknikleri ve en son kalite malzemeler de tekneyi her anlamda üstün bir denizci kılıyor. Devamı Ağustos 2018 Sayımızda…