İddialı yarışçı, keyifli gezgin X Yacht 46

X46, çok yönlü ve hızlı bir

aile-gezi teknesi. Gelişmiş gövde yapısı, güçlü yelken planı ve ideal ölçülerde havuzluğuyla denizcilere cazip bir yelken deneyimi sunuyor. Yelken performansını artıran yenilikçi dizayn felsefesine göre tasarlanan tekne, geleneksel ve modern bir İskandinav kişiliği taşıyor. Yazı Ayça Güçlüten

Danimarkalı üretici X-Yachts, 2016 yılında X43 ve X65 modelleri ile ürün gamı içinde “Yalnızca X” olarak adlandırdığı yeni serisinin lansmanını yapmıştı. Bu yıl mart ayında seriye X46 eklendi. Firma ilk iki yıl içinde 75’ten fazla X serisi modeli sattıklarını açıkladı.

Tasarımcı ve firma sahibi Niels Jeppesen X46’yı “Hafta sonlarında biraz yarışçıya da dönüşebilen ideal bir aile-gezi teknesi. Hızlı, zarif ve güvenli” sözleriyle tanımlıyor. X46’da İskandinav stil ve işçilik sayesinde, güverte altında vakit geçirmekten her zaman zevk alınacak bir alan yaratılmış. Teknenin içinde ve dışındaki ayrıntılara gösterilen itinanın sonucu; elbette kalite.

Devamı Ekim 2018 sayımızda.