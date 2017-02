“Satın alınmış hiçbir tekne bu hazzı veremezdi”

BORA TURAN

İlk kez 2012’de Bodrum’da yarış hayatına katılan Bora Turan ve ekibi Anyway Racing Team tekneleri Anyway (First 40 model) ile Dere Construction sponsorluğunda pek çok yarışa katıldı. 2013’te Deniz Kuvvetleri Kupası’nda ekiplerine katıldığımda henüz yolun çok başındaydılar. Ancak Turan dört sene gibi bir sürede dümenciliğini yaptığı yelken takımını daha ileriye taşıyıp, bu yıl da Dere Construction olarak sponsoru olduğu ekibine bir de tekne hediye etti. Dere Shipyard’ı kurup 2016 Şubat ayında Carbon Pre-Preg teknolojisiyle dokuz ayda yeni tekneleri Ker41’in üretimini tamamladı. İsmi Anything olan yeni teknesiyle ekip Bodrum’da yarışmaya başladı bile. Şimdi bu yarış makinesi Ker41’in hikâyesini Bora Turan’dan dinleyelim.

Neden teknenizi değiştirmek istediniz?

Anyway First 40 model teknemiz ile dört sene yarışmıştık ve sail-cruise bir teknenin limitlerine ulaşmıştık. Ayrıca Türkiye’de girilebilecek tüm yarışlara girmiş ve birçok başarı da kazanmıştık. Benim hedeflerim hep olduğumdan birkaç adım öndedir. Bu anlamda zaten hep bir sonraki tekneyi kafamda tasarlıyordum. Örneğin Ker41 model yeni teknemiz Anything ile henüz ilk yarışımızı bitirmiş olmamıza rağmen şu an yine bir sonraki tekneyi ve hatta ondan da sonraki tekneyi tasarlıyorum. Bu benim hayata bakış açım. İş hayatım, özel hayatım ve yaptığım herşeyi bu bakış açısı ile yapıyorum. Sonuç olarak Anyway ile olduğumuzdan daha hızlı, daha atletik bir at ile koşma vaktimiz gelmişti. Öğrenmek ve gelişmek bunu gerektiriyordu ve biz de bunu yapmış olduk. Devamı Şubat 2017 sayımızda…