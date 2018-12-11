Lüks bir stil ikonu Alegria 67

Fransız Fountaine Pajot, 42 yıldır lüks ve konforlu katamaranlar üretiyor. Dünya prömiyeri 11-16 Eylül’de Cannes Yachting Festival’da yapılan yeni amiral gemisi Alegria 67’de, tasarımcısı Berret Racoupeau’nun çıtayı iyice yükselttiği görülüyor. Portekizce “keyif” anlamına gelen Alegria, adına yaraşır şekilde dizayn edilmiş bir model.

Fountaine Pajot’nun filosunun yeni üyesi Alegria 67, yenilikçi bir tasarım anlayışının sonucu olarak konforu ve performansı bir arada tercih edenler için hazır. 20,46 metrelik boyu (bowsprit’le beraber) ve 9,84 metrelik genişliğiyle, filonun yeni amiral gemisi olarak kendinden önceki 20,27 metrelik Victoria 67’nin tahtına geçti.

Alegria 67, lüks özellikleriyle konuklarını maksimum ölçüde rahat ettiriyor. Demirdeyken, yatın yüzme platformu denize girmek için istenen yüksekliğe getirilebiliyor. Seyir esnasında ise havuzlukla aynı seviyeye çıkarılıyor ve 4,50 metrelik tender depolayabiliyor. Dahası da var… Devamı Aralık 2019 sayımızda…