NGONI Okyanusları aşmaya hazır bir canavar

Hollandalı Royal Huisman’ın 100 yılı aşkın geçmişinde suyla buluşturduğu en sıra dışı yatlardan biri olan 58 metrelik canavar lakaplı Ngoni, geçen yıl yaşama veda eden efsanevi İngiliz gemi mühendisi ve tasarımcı Ed Dubois imzası taşıyor. Dünyanın en büyük performans yelkenlilerinden biri olan Ngoni, fütürist tasarım çizgisiyle okyanusun dev dalgalarını ve güçlü rüzgârlarını alt ederken; lüks yaşam alanları ve performansıyla da yat sektöründe standartları yükseklere taşıyor.

Yazı MELDA ONBAŞYAN, meldaonb@gmail.com, Fotoğraflar JEFF BROWN-BREED MEDIA

Heyecan verici, dikkat çekici, radikal, fütürist ve sıra dışı… Sizce bu kelimeler 58 metrelik boyuyla dünyanın en büyük performans yelkenlilerinden biri olan Ngoni’yi tanımlamaya yeterli mi? Bizce değil… Dünya yat sektöründeki standartlarında çıtayı oldukça yükseklere çıkaran canavar lâkaplı Ngoni, deneyimli bir denizci olan yat sahibinin Hollandalı tersane Royal Huisman’dan satın aldığı ikinci yelkenli tekne. Daha önce ikinci el satın aldığı Antares isimli tekneyi ihtiyaçlarına göre yenileten tecrübeli denizci, 608 deniz millik bir rotada iki yılda bir gerçekleşen Rolex Fastnet ve Sydney’den başlayıp Tazmanya’da tamamlanan 630 deniz millik Rolex Sydney-Hobart yarışlarına katılmış.

Ne istediğini çok iyi bilen yat sahibi, kariyerine yarış ve performans yelkenlileri tasarlayarak başlayan, kendisi de uluslararası regatta’larda yarışan gemi mühendisi ve tasarımcı Ed Dubois ile anlaşmış. Dubois Naval Architects, müşterisinin daha önce de bir yelkenlisini kullandığı Royal Huisman tersanesinde 58 metrelik yelkenlinin üretimi gerçekleştirmiş. Devamı Şubat 2018 sayımızda.