Yarış Zamanı: Performans ve stilin eşsiz birleşimi 15 yeni model

Kimi sakin denizlerde usulca ilerlemeyi sever, kimi de dalgaları yara yara son sürat heyecana yelken açmayı… Bu ay dosya konumuz adrenalin ve hız tutkunlarını mutlu edecek türden: “Yarış tekneleri”. Her biri yüksek performanslı, güvenli ve yenilikçi bu tekneler yarış tutkunlarına yeni heyecanlar sunmak için hazır! İşte yüksek performanslarıyla yarış tutkunlarını etkisi altına almaya hazır 15 tekne…

KER 41 IRC, AZUREE 41, M.A.T 1180, XP 38, BAVARIA C41S, BOLT 37, SUN FAST 3600, FIGARO BENETEAU 3, DUFOUR PERFORMANCE 36, DEHLER 34,

GRAND SOLEIL 34 PERFORMANCE, COMET 35 S, ELAN S4, EGE 26 T, FARR 25 OD