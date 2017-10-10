Yelkenli katamaranda yeni devrin öncüsü FOUNTAINE PAJOT SAONA 47

40 yılı aşkın deneyim ve 3 binin üstünde imalatıyla kendi segmentinin öncü ve yenilikçi markası Fountaine Pajot’nun yeni gezi katamaranı Saona 47, göz alıcı özellikleriyle markanın iddiasını yansıtıyor. Güçlü hatları ve çarpıcı tasarımıyla dengeli bir zarafete sahip olan yat, Nisan 2017’de pazara sunulmuştu. Eylül ayında Cannes Yachting Festival’de dünya prömiyeri yapılan katamaranın Türkiye lansmanı ise 4-9 Ekim tarihlerinde Boat Show Eurasia’da yapılacak… Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN, Fotoğraflar FOUNTAINE PAJOT ARŞİVİ

Saona 47, başarılı katamaran üreticisi Fountaine Pajot’nun yelkenli katamaran filosunda bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Özenle planlanmış mükemmel yaşam alanları, güvenlik, konfor özellikleri ve her koşulda güçlü performans sunan seyir karakteristikleri ile lüksü seven yelken tutkunları için cazip bir seçenek olarak da kendini gösteriyor.

Güçlü gövde yapısını tamamlayan lüks dinlenme alanları, iç alanlardaki fonksiyonellik ve şıklık ile üstün performans özellikleri Saona 47’yi, yeni nesil gezi katamaranları arasında şüphesiz öne çıkarıyor. Opsiyonel olarak sunulan Quintet 5 Kabin versiyonu, katamaranı charter için de elverişli kılıyor. Ticari değil, bireysel keyif için yelkenli katamaran tercih edenler ise Saona 47’nin optimize edilmiş ağırlık-hacim oranı ve herhangi bir hızda heyecan verici yelken deneyimi vaadini dikkate almak isteyebilirler. Devamı Ekim 2017 sayımızda.